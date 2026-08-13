В Астраханской области розничные продажи бензина урезали до 40 литров на машину

Некоторые городские АЗС в Астраханской области временно ограничили продажу топлива до 40 литров на один автомобиль. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в Telegram-канале. Точное число заправок, на которых ввели ограничения, не приводится.

Решение было принято после докладов представителей топливоснабжающих компаний, отметил господин Бабушкин. С предложением ввести ограничения выступили ЛУКОЙЛ и «Газпром», чтобы не допустить нехватки топлива на заправках. Некоторые АЗС также перешли на ограниченный график работы, написал губернатор.

«Это позволит снизить сезонный и остаточный ажиотажный спрос с прошлой волны ограничений и стабилизировать запасы горючего. Особое внимание при этом поручил уделить снабжению сельских районов»,— написал господин Бабушкин. Он добавил, что разница в поставках и продаже топлива незначительная — не более 10%.

Дефицит топлива в России наблюдается с конца мая. Некоторые регионы вводят временные ограничения на отпуск бензина и дизтоплива, сокращают график работы АЗС. В Астраханской области с 9 июля действовал режим заправки по календарным дням. Для заправок, реализующих 92-й и 95-й бензин, власти ввели временный график работы, чтобы объединять запасы топлива на нескольких станциях. Ограничения действовали до 28 июля.