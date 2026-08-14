Бывший глава «Ремстрой лайт» ощутит тяжесть наказания

Экс-руководитель петербургской компании «СК “Ремстрой лайт”» Иван Гаврилов приговорен к четырем годам колонии за мошенничество при строительстве домов. Следствие доказало, что в 2023-м он, не имея реальной возможности выполнить работы, заключил договоры с заказчиками на более чем 51 млн рублей, часть из которых потратил на ночной клуб, а затем пытался закрыть долги за счет новых контрактов. В суде предприниматель признал фактические обстоятельства, но не согласился с суммой ущерба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Невский районный суд Санкт-Петербурга приговорил бизнесмена Ивана Гаврилова к четырем годам лишения свободы. Его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) — в деле как минимум четыре эпизода, хотя в ходе следствия число потерпевших увеличилось до пяти, а общая сумма ущерба, по данным следствия, превысила 68 млн рублей. Как установила инстанция, с июля 2023 года по октябрь 2024-го фигурант, будучи генеральным директором ООО «СК “Ремстрой лайт”» и аффилированных с ним юрлиц, в составе организованной группы (личности соучастников устанавливаются) разработал схему хищения денег у граждан, обратившихся за строительством индивидуальных жилых домов.

В материалах дела говорится, что бизнесмен заключал с клиентами договоры подряда, не имея ни реальной возможности, ни намерения выполнять работы в полном объеме.

«Для создания видимости исполнения обязательств он организовал частичное выполнение работ на участках потерпевших, параллельно затягивая сроки и вводя заказчиков в заблуждение относительно реального положения дел со строительством»,— сообщает объединенная пресс-служба петербургских судов.

Полученные от доверчивых граждан деньги (а общая сумма составила более 68 млн рублей) Гаврилов не направлял на стройку, а выводил на счета подконтрольных фирм и тратил на личные нужды. Выяснилось, что это не первый уголовный опыт предпринимателя: ранее его судили за мошенничество и убийство. На время предварительного расследования фигуранту избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

В суде он признался, что значительную часть средств вложил в ночной клуб, рассчитывая, что этот бизнес окупит затраты и позволит закрыть долги по старым договорам, не сумел оценить сопутствующие риски и прогорел.

В суде Иван Гаврилов признал фактические обстоятельства дела, но не согласился с суммой ущерба, настаивая, что часть работ все же выполнил и, соответственно, сумма должна быть меньше. Однако суд не нашел оснований для снижения размера ущерба и назначил предпринимателю наказание в виде реального срока с отбыванием в колонии общего режима. Расследование по делу продолжается, устанавливаются другие возможные потерпевшие и соучастники.

Андрей Кучеров