«Эконива» выплатила держателям облигаций более 212 млн рублей

Группа «Эконива», основные производственные активы которой расположены в Воронежской области, выплатила держателям двух выпусков биржевых облигаций серии 001Р купонный доход на общую сумму 212 млн руб. Соответствующие сообщения компания раскрыла на портале корпоративной информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По выпуску биржевых облигаций серии 001Р-01 эмитент перечислил владельцам ценных бумаг 123,9 млн руб. за четвертый купонный период, продолжавшийся с 14 июня по 14 июля этого года. Доход на одну облигацию — 13,7 руб. Выплаты произведены по выпуску объемом 9 млн облигаций.

Кроме того, по выпуску биржевых облигаций серии 001Р-02 компания выплатила 88 млн руб. купонного дохода за четвертый купонный период — с 15 июня по 15 июля 2026 года. Размер выплаты на одну облигацию — 14,68 руб. Всего в обращении находится 6 млн облигаций этого выпуска.

Оба выпуска были размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, зарегистрированной Московской биржей в феврале 2026 года. Согласно условиям эмиссии, размер купона рассчитывается по формуле, привязанной к ключевой ставке Банка России.

В апреле ГК «Эконива» Штефана Дюра выплатила держателям облигаций купонный доход за первый период (001Р-01). Как следует из сервера раскрытия информации, его общий объем составил 123,9 млн руб.

Анна Швечикова