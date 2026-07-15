«Эконива» выплатила держателям облигаций более 212 млн рублей
Группа «Эконива», основные производственные активы которой расположены в Воронежской области, выплатила держателям двух выпусков биржевых облигаций серии 001Р купонный доход на общую сумму 212 млн руб. Соответствующие сообщения компания раскрыла на портале корпоративной информации.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
По выпуску биржевых облигаций серии 001Р-01 эмитент перечислил владельцам ценных бумаг 123,9 млн руб. за четвертый купонный период, продолжавшийся с 14 июня по 14 июля этого года. Доход на одну облигацию — 13,7 руб. Выплаты произведены по выпуску объемом 9 млн облигаций.
Кроме того, по выпуску биржевых облигаций серии 001Р-02 компания выплатила 88 млн руб. купонного дохода за четвертый купонный период — с 15 июня по 15 июля 2026 года. Размер выплаты на одну облигацию — 14,68 руб. Всего в обращении находится 6 млн облигаций этого выпуска.
Оба выпуска были размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, зарегистрированной Московской биржей в феврале 2026 года. Согласно условиям эмиссии, размер купона рассчитывается по формуле, привязанной к ключевой ставке Банка России.
В апреле ГК «Эконива» Штефана Дюра выплатила держателям облигаций купонный доход за первый период (001Р-01). Как следует из сервера раскрытия информации, его общий объем составил 123,9 млн руб.