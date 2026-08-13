В «Народном фронте» обсудили проблемы «народного ВПК»

Для поддержки небольших разработчиков, работающих на нужды фронта, необходимо создать сеть региональных координаторов. С таким предложением выступил начальник главного штаба «Юнармии» Владислав Головин на круглом столе о проблемах «народного ВПК», организованном «Народным фронтом» и Экспертным институтом социальных исследований.

Сформировать такую сеть, по мнению господина Головина, можно при поддержке «Единой России», технопарков и вузов. Он также предложил привлекать к испытаниям новых изделий ветеранов боевых действий и создать реестр кооперации малых команд с крупными предприятиями. Кроме того, необходимо упростить подачу заявок для изобретателей и ветеранов СВО, добавил глава «Юнармии».

Представитель «Кулибин-клуба Народного фронта» Глеб Киселев рассказал, что эта организация совместно с Минобороны уже тестирует изделия гражданских инженеров и помогает им с масштабированием производства и получением господдержки. По его словам, для небольших разработчиков одной из основных проблем остается переход от прототипа к серийному производству.

Участники мероприятия также говорили о необходимости выстраивать маршрут разработки от подачи заявки и испытаний до доработки и серийного производства. В частности, предлагалось объединять компетенции небольших команд и выстраивать их кооперацию с более крупными предприятиями. Среди основных проблем для «народного ВПК» его представители назвали бюрократические сложности, отсутствие единых процедур проверки прототипов и трудности с масштабированием проектов.

Дмитрий Сотак