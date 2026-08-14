ВТБ до конца года откроет в Белгороде офис для премиальных клиентов

До конца 2026 года ВТБ откроет в Белгороде офис для клиентов сегмента Private Banking, основанный на культурном коде региона. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в пресс-службе банка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Первые офисы в новом формате откроются этим летом в Москве и Калининграде, а до конца года помимо Белгорода — в Кемерово и Сургуте. В 2027 году банк планирует реализовать еще 17 аналогичных проектов, а в 2028-м — четыре.

Концепция предусматривает несколько базовых региональных направлений. К примеру, оформление офисов в южных регионах предполагает более открытые пространства и мягкие линии, «формирующие ощущение динамики и тепла», а в восточных — дизайн будет тяготеть к минимализму и визуальному балансу, «подчеркивая рациональность и гармонию».

Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», в первом квартале 2026 года в Белгороде заметно выросло число премиальных клиентов ВТБ — на 20%. При этом рост клиентской базы состоятельного сегмента банка по итогам 2025-го составил 11%. В ВТБ отмечают, что за прошедший год «улучшили основные клиентские сценарии и ускорили операции».

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье» «Кто платит, тот и заказывает премиум».

Егор Якимов