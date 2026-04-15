В первом квартале объем ж/д-погрузок подрос в Тамбовской области

В первом квартале 2026 года объем погрузки на ж/д-станциях в Тамбовской области составил 1,2 млн т, увеличившись на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД; филиал РЖД; обслуживает все железные дороги в Черноземье, за исключением Орловской области).

В частности, наиболее существенно выросли объемы перевозок зерна — почти в 3 раза, до 432 тыс. т. Погрузка жмыхов увеличилась на 23,3% (до 44,2 тыс. т), лома черных металлов — на 24,6% (до 8,5 тыс. т), химикатов и соды — на 16,1% (до 7,7 тыс. т). Кроме того, перевозка сахара выросла на 3,4% (до 54,1 тыс. т), продуктов перемола — на 4,6% (до 35,2 тыс. т), продовольственных товаров — на 2% (до 9,1 тыс. т).

В марте 2026 года объем погрузки, как уточнили железнодорожники, в Тамбовской области составил 471,1 тыс. т, что на 33,1% превышает показатель аналогичного периода 2025 года.

В начале февраля в регионе сошли вагоны грузового поезда . На станции Кочетовка-2 загорелись 11 цистерн с бензином и пять — с газом. По данным регионального главка МЧС, пожар локализовали к вечеру того же дня. Возгорание коснулось площади в 1 тыс. кв. м. В тушении принимали участие более 118 спасателей.

Анна Швечикова