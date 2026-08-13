IBM внедрит передовые модели ИИ от OpenAI в продукты для корпоративных клиентов

IBM объявила о стратегическом партнерстве с OpenAI. В соответствии с условиями соглашения IBM планирует интегрировать передовые модели OpenAI, включая GPT-5.6, а также такие продукты, как Codex и ChatGPT Work, в свою платформу для предоставления консалтинговых услуг корпоративным клиентам IBM Consulting Advantage.

Как сообщается, IBM создаст специальное подразделение OpenAI Practice, в состав которого войдут тысячи консультантов и инженеров, прошедших обучение в рамках сертификации OpenAI Partner Network. Будут также созданы специализированные группы инженеров для прямой работы с клиентами в первую очередь в регулируемых отраслях, где требования к безопасности и комплаенсу особенно строги, что усложнит процесс интеграции.

Как отмечают эксперты, новое партнерство знаменует собой значительное расширение стратегии IBM в области применения ИИ корпорациями на фоне того, как бизнес активно стремится перейти от относительно локальных экспериментов с нейросетями к масштабному их внедрению в бизнес-процессы.

Андрей Келекеев