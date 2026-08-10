Айрат Ахметшин покинул должность руководителя нижегородского СУ СКР

Руководитель СУ СКР по Нижегородской области Айрат Ахметшин покинул должность. Как стало известно «Ъ-Приволжье», он перейдет на новое место работы, о котором объявят в ближайшие дни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Айрат Ахметшин родился в Казани в 1973 году, окончил Казанский государственный университет. В 2010 году получил должность заместителя руководителя СУ СК при прокуратуре РФ по республике Татарстан, после работал в должности замглавы республиканского СУ СК. В 2017 году был назначен главой кировского следственного управления, в 2019 году возглавил СУ СКР по Нижегородской области.

Галина Шамберина