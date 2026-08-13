При тушении лесных пожаров в США в 2026 году погибли шесть пожарных

По данным федерального агентства Wildland Fire Lessons Learned Center, с начала 2026 года зафиксировано 12 случаев попадания пожарных в ситуацию, когда огонь отрезает им путь к отступлению, сообщает Reuters. Это самый высокий показатель с 2006 года. В огненных ловушках в этом году погибли шесть пожарных, десять пострадали. 27 июня в Колорадо погибли четыре человека из элитной десантируемой с вертолетов команды Helitack. Это самое крупное подобное ЧП за последние 13 лет.

По данным Национального межведомственного центра по борьбе с пожарами, площадь сгоревших земель в США в этом году стала рекордной — 2,6 млн га, что в пять раз больше, чем в Европе. Пожарным пришлось реагировать на более чем 46,5 тыс. лесных пожаров, что является самым высоким показателем за более чем десятилетие.

Сотрудники пожарных служб выражают тревогу по поводу того, что администрация Трампа навязывает для борьбы с пожарами тактику «полного подавления». Она предполагает немедленное тушение любого очага возгорания, вынуждая команды действовать в неоправданно опасных условиях. Кроме того, критику вызывает сокращение штата Лесной службы США (USFS) на 6 тыс. человек.

Екатерина Наумова