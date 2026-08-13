«Можно сказать, что страница закрыта»

«Шаг к осложнению отношений», — официальный Токио резко осудил визит Владимира Путина на Курильские острова. Как заявила премьер-министр Санаэ Такаити, Япония еще в 2024 году призывала Москву отказаться от подобного мероприятия. Кремль со своей стороны отметил враждебную позицию нынешнего японского правительства. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Япония официально стала недружественной России страной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров / Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров / Коммерсантъ

Владимир Путин 13 августа впервые за годы своего президентства посетил один из островов Курильской гряды, которые, как известно, Япония считает своими. Речь идет об острове Итуруп. Там президент, в частности, осмотрел рыбоперерабатывающий завод, где попробовал икры лососевых рыб, а также встретился с местным губернатором Валерием Лимаренко. Официальный Токио по дипломатическим каналам очень просил Кремль отменить эту поездку или хотя бы ее минимально освещать.

Однако все было сделано с точностью до наоборот. Визит на остров хронологически соединили с масштабными маневрами Тихоокеанского флота. Путин наблюдал за ними с борта ракетного крейсера «Варяг», откуда в том числе грозил Европе зеркальным ответом за аресты танкеров так называемого теневого флота РФ. Премьер Санаэ Такаити в специальном телевизионном обращении назвала визит Владимира Путина «абсолютно неприемлемым».

В МИД был вызван российский посол, где ему была вручена нота протеста.

Президент РФ прокомментировал все это следующим образом: «С прошлыми премьерами, в том числе с покойным Синдзо Абэ, у нас были более-менее конструктивные отношения. Однако нынешняя глава правительства проводит откровенно антироссийский курс». Здесь можно домыслить: «А если так, то вот вам наш ответ». Дело в том, что в отличие от коллег по G7, Япония долгое время старалась выстроить с Москвой прагматичный и даже дружественный диалог.

Страна воздерживалась от резких заявлений и осуждений. Упомянутый Синдзо Абэ был частым гостем Восточного экономического форума во Владивостоке, называл Путина по-дружески Владимиром, просил отдать острова. Взамен — обещал инвестиции и «вечную дружбу». Кремль отвечал намеками, переговоры действительно шли. Порой даже казалось, что вопрос без пяти минут решен положительно.

Теперь же можно смело сказать, что страница эта закрыта. Возможно, окончательно.

Москва выстраивает стратегическое партнерство с Китаем и Северной Кореей. Тогда как Санаэ Такаити — консервативный политик, сторонник Трампа — называет Россию «угрозой». Как считается, главная причина подобного положения дел — крах дипломатии доверия времен Абэ. Личная почти дружба не помогла вернуть острова. Нынче японцы достаточно нервно реагируют на российско-китайские военные учения у своих берегов: в ответ наращивают военные расходы, закупают у Америки Tomahawk и тянут свои щупальца к Дальнему Востоку.

В итоге вспоминаем очередной термин времен холодной войны: Япония — «непотопляемый авианосец» США. Таковым она, видимо, и останется на ближайшие годы.

Дмитрий Дризе