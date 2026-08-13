Москвичи смогут проголосовать на выборах в Госдуму бумажными бюллетенями

Столичным избирателям на сентябрьских выборах в Госдуму не потребуется заранее подавать заявление о желании голосовать бумажным бюллетенем. Это следует из порядка электронного голосования в Москве, утвержденного Центризбиркомом (ЦИК) 13 августа.

«Москва готовится к голосованию в том числе и бумажным способом,— сообщила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова на заседании ЦИКа.— Никаких заявлений, ничего заранее подавать не надо. Там избиратели будут определяться, каким способом им выбирать».

По словам госпожи Кирилловой, в Москве предусмотрено изготовление бюллетеней в объеме 100% от числа избирателей. Ну а с учетом того, что кампания проходит «не в самые спокойные времена», «бумажное» голосование рассматривается как один из вероятных вариантов, добавила она.

Таким образом, опыт выборов в Мосгордуму 2024 года в ходе федеральной парламентской кампании применяться не будет. Тогда, напомним, Мосгоризбирком утвердил порядок электронного голосования, который предусматривал необходимость заранее уведомлять комиссию о намерении голосовать с использованием бумажных бюллетеней.

В столице с 2022 года применяются терминалы электронного голосования и электронный список избирателей, которые позволяют москвичам отдать свой голос на любом участке города. Также проголосовать на столичных участках по федеральному округу и на выборах глав шести регионов смогут гости столицы, но им для этого нужно будет заранее подать заявление о голосовании по месту пребывания.

Анастасия Корня