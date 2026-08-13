Суд арестовал сына бывшего вице-губернатора Петербурга по делу об убийстве

Кунцевский суд Москвы арестовал на два месяца Александра Хотина — сына бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина. Его подозревают в убийстве мужчины в Москве. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на сообщение суда. По данным агентства, об аресте господина Хотина ходатайствовал Следственный комитет.

Прокурор заявил, что ранее Хотин проходил лечение от наркозавистмости. Защита утверждала, что он страдает психическим расстройством.

По данным следствия, убийство произошло вечером 10 августа в квартире господина Хотина на улице Говорова в Москве. Между мужчиной и его гостем произошел конфликт, во время которого Хотин нанес несколько ударов ножом. Пострадавший смог выбраться из квартиры, но уже у входа в подъезд потерял сознание. Соседи вызвали скорую помощь и полицию. Раненого доставили в больницу, где он умер спустя несколько часов.

По данным РЕН ТВ, господина Хотина задержали в подмосковном Можайске на следующий день после убийства. Погибший — 54-летний Александр Куманцев. Собеседник ТАСС в силовых структурах уточнил, что погибший был курьером. Он доставил господину Хотину смартфоны, которые тот заказал через интернет. Конфликт произошел из-за вопроса об оплате товара.