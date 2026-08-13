Спецоружию добавили опыта

Концерн «Калашников» впервые публично показал модернизированные образцы специального стрелкового оружия — винтовки «Винторез», автоматов «Вал» и «Вихрь», пистолета-пулемета «Вереск». Как рассказали разработчики, изменения в конструкцию внесены с учетом опыта эксплуатации оружия в ходе СВО и отзывов военнослужащих. Дальнейшее совершенствование специальных систем, однако, упирается не только в эргономику и надежность: разработчикам предстоит решать задачу поражения целей с современными средствами индивидуальной бронезащиты, не увеличив критически массу оружия и не снизив его ресурс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

На демонстрации журналистам представили четыре девятимиллиметровых образца ЦНИИТОЧМАШа. Бесшумные «Винторез» и «Вал» создавались еще в СССР под специальный патрон 9 х 39 мм, в том числе с дозвуковой скоростью пули. Позднее на базе этого семейства и под те же патроны был создан малогабаритный автомат СР3 «Вихрь», развитие которого привело к появлению СР3М. Пистолет-пулемет СР2М «Вереск» представляет другую линию специальных систем — он рассчитан на патрон 9 х 21 мм.

Проводивший демонстрацию офицер спецназа с позывным «Моряк» рассказал, что опыт применения оружия в зоне СВО позволил выявить как положительные стороны, так и замечания к его надежности и эргономике. Полученную от бойцов информацию разработчики используют при дальнейшей доработке.

Модернизация представленных изделий в основном затронула ресурс, эргономику и оснащение. У «Винтореза» и «Вала» примерно вдвое увеличен ресурс стволов, обновлены приклады, магазины и интерфейсы для установки оборудования. СР3М получил новый телескопический приклад и возможность установки глушителя и оптического прицела, а в СР2М обновили приклад и добавили переднюю рукоятку.

Однако возможности такой модернизации не безграничны, рассказал “Ъ” начальник отдела стрелкового вооружения ЦНИИТОЧМАШа Вадим Малинников. По его словам, эргономику и внешние элементы оружия можно совершенствовать практически бесконечно, но этого недостаточно, если требуется повысить поражающее действие по защищенным целям.

Проблема связана с развитием средств индивидуальной бронезащиты. Как пояснил господин Малинников, исходные требования предусматривали поражение целей в средствах защиты 2-го класса, тогда как сегодня активно используются средства защиты 4-го и 5-го классов. Но для компактных систем усиление поражающего действия создает конфликт с другими характеристиками. Повышение энергетики боеприпаса приводит к увеличению давления при выстреле и предъявляет более высокие требования к материалам оружия — прочности, износо- и термостойкости. Усиление же конструкции ведет к росту массы, а для ее сохранения тоже требует более совершенных материалов.

Отдельной проблемой конструктор назвал отечественные пороха, энергетические характеристики которых в ряде случаев уступают зарубежным, в том числе из-за проблем с сырьем.

Одним из способов компенсировать это ранее была попытка увеличить плотность порохового заряда: порох подпрессовывали, что позволяло повысить давление и скорость пули. Однако, как рассказал Вадим Малинников, повышенная агрессивность пороховых газов резко сокращала ресурс ствола: хромированные стволы при таких нагрузках могли получать серьезный износ уже после 1–2 тыс. выстрелов. Поэтому при появлении патрона с принципиально новыми боевыми характеристиками потребуется разрабатывать и новое оружие, резюмировал господин Малинников. Конкретные параметры перспективного боеприпаса и сроки создания нового образца не раскрываются.

Пока же продолжается совершенствование существующих систем. В феврале ЦНИИТОЧМАШ сообщал о начале исполнения нового госконтракта на производство модернизированных СР2М «Вереск». Таким образом, речь пока идет не о замене нынешнего оружия, а о его развитии параллельно с поиском решений для следующего поколения специальных систем. Для «Винтореза» и «Вала» эта задача особенно сложна: эти образцы изначально создавались как специальный комплекс под патрон 9 х 39 мм. Перспективное оружие должно будет сохранить преимущества существующих спецсистем — компактность, надежность и возможность малошумной стрельбы,— одновременно отвечая новым требованиям к поражению защищенных целей.

Дмитрий Сотак