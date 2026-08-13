«Урбантех Волга» вышла с концессией дорожных камер в Нижегородской области

Как и предполагал «Ъ», структура группы компаний «Урбантех» вышла с концессионной инициативой о создании в Нижегородской области единой платформы управления транспортной системой «Спутник». Предложение заключить концессию направило ООО «Урбантех Волга». Соглашение рассчитано на 12 лет, предельная плата концедента оценивается в 8,4 млрд руб., следует из опубликованного проекта концессии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Инвестиции в проект составят около 1,5 млрд руб. На эти средства планируется установить 400 камер фото- и видеофиксации нарушений ПДД, говорится в проекте соглашения. В правительстве Нижегородской области признали возможным заключить концессию на этих условиях. Заявки на концессию принимают до 29 сентября.

Руководитель областного Центра развития транспортных систем (ЦРТС) Александр Бачурин ранее отмечал, что проект будет реализован в три этапа до 2028 года. На первом этапе к 2027 году в регионе появятся 100 комплексов.

Роман Рыскаль