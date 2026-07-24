ДТП добавят объективности

Как выяснил «Ъ», группа компаний «Урбантех» может стать концессионером по установке систем фото- и видеофиксации нарушений ПДД в Нижегородской, Ростовской и Ленинградской областях. В Нижегородской области уже готов проект соглашения на 400 комплексов до 2028 года, которые разместят на крупных и аварийных перекрестках. Проект позволит удвоить число стационарных камер на нижегородских дорогах, отметили в областном Центре развития транспортных систем. Соглашение заключат после конкурса, оно рассчитано на 15 лет, концессионер будет окупать инвестиции за счет процента от собранных в областной дорфонд штрафов, уточнили собеседники «Ъ» в областном правительстве. В ГК «Урбантех» пока не комментируют перспективы концессии. С учетом стоимости комплексов «Азимут 4» инвестиции в нижегородский проект могут превысить 1,6 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Группа компаний «Урбантех» рассчитывает стать концессионером по установке систем фото-и видеофиксации нарушений ПДД в Нижегородской, Ростовской и Ленинградской областях, сообщили источники «Ъ». Проект концессионного соглашения в Нижегородской области находится на подписании в правительстве, затем будут объявлены торги. В рамках концессии в Нижегородской области планируется установить 400 дорожных камер – большинство на крупных и аварийных перекрестках, проект будет реализован в три этапа до 2028 года. На первом этапе к 2027 году в регионе появятся 100 комплексов, сообщил руководитель Центра развития транспортных систем (ЦРТС) Александр Бачурин на заседании комитета областного заксобрания по дорожному хозяйству. Потенциального концессионера господин Бачурин не назвал, но уточнил, что нижегородские власти уже сотрудничали с ним и компания заключила аналогичные концессии в Дагестане и Вологодской области.

Соглашение с минтрансом Дагестана на 200 комплексов «Азимут 4» ГК «Урбантех» заключила в 2024 году. Концессия рассчитана на десять лет и шесть месяцев, по истечении которых комплексы перейдут в собственность республики, а инвестор продолжит бесплатно обслуживать их. Аналогичное соглашение сроком на десять лет было подписано с правительством Вологодской области в 2025 году, следует из материалов группы компаний, с которыми ознакомился «Ъ». В 2023-2024 годах «Урбантех» в рамках сервисных контрактов поставил Нижегородской области 107 комплексов «Азимут 4», технологическим партнером региона группа компаний стала в 2021 году в рамках проектирования и внедрения интеллектуальной транспортной системы, которая повышает безопасность дорожного движения. Система ГК «Урабантех» в Нижегородской области включает в себя 217 детекторов транспорта, 158 видеокамер, 107 новых комплексов фото- и видеофиксации нарушений и 63 светофорных объекта. Также была внедрена интеграционная платформа «Спутник», которая объединила городские и транспортные службы, интеллектуальные транспортные подсистемы. Проекты «Урбантех» реализованы в Москве и Московской области, Удмуртии, Ленинградской области и в Узбекистане.

Если концессия будет подписана, число стационарных комплексов фиксации ПДД в Нижегородской области увеличится вдвое. Сейчас в регионе работают 444 стационарных, 100 передвижных и четыре мобильных комплекса, подсчитал господин Бачурин. «В первую очередь комплексы размещают в очагах аварийности, где за год происходит от трех ДТП с пострадавшими и погибшими. По итогам 2025 года у нас насчитывалось 86 очагов аварийности, в Нижнем Новгороде по-прежнему сохраняется высокая концентрация очагов (50 точек), все они закрыты комплексами», — отметил руководитель ЦРТС. Новые камеры помогут ликвидировать очаги аварийности, добавил он.

Предлагаемая концессия рассчитана на 15 лет, ее стоимость с учетом цены одного комплекса «Азимут 4» может превысить 1,6 млрд руб., рассказали собеседники «Ъ» в областном правительстве. Один из чиновников сообщил, что инвестиции планируется возвращать в виде процента от собранных штрафов за нарушения ПДД, которые будут поступать в областной дофонд. «Если камера собрала 100 рублей, которые пришли в дорожный фонд, 30 рублей перечислят концессионеру. Если в следующем месяце эта же камера собрала 70 рублей, концессионеру ничего не выплачивают. А если 120 рублей — 30 концессионеру и 90 региону», — рассказал собеседник. Подобная схема возврата инвестиций уже реализуется в Подмосковье в рамках концессионного соглашения с компанией «МВС груп», которая входит в группу «Урбантех».

По данным ЦРТС, в первом полугодии в Нижегородской области за нарушения ПДД, которые зафиксировали дорожные камеры, взыскано 997 млн руб. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года суммы увеличилась в 1,7 раза. За полгода вынесено 1,4 млн постановлений о штрафах на 1,3 млрд руб., тогда как в 2025 году — 2,5 млн постановлений на 2,3 млрд руб., из которых удалось взыскать 1,8 млрд.

Концессионер определится по итогам конкурса, напомнил замминистра транспорта Денис Рябинин. «Мы находимся в самом начале пути. Не факт, что участник торгов будет единственным, и до конца 2026 года успеют установить все 100 комплексов», — предупредил господин Рябинин. В ГК «Урбантех» воздержались от комментариев для «Ъ» о перспективах концессионных соглашений.

Роман Рыскаль