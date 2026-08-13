Охранники «РЖД Арены» избили корреспондента «Матч ТВ»

Сотрудники охраны «РЖД Арены» избили корреспондента сайта «Матч ТВ» после матча по футболу между «Локомотивом» и «Акроном». В пресс-службе столичного главка МВД рассказали “Ъ”, что материалы дела направили в Следственный комитет России (СКР).

Об инциденте с корреспондентом «Матч ТВ» написал журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале. По его информации, журналист дожидался спикеров возле стадиона. В 21:30 сотрудники службы безопасности в грубой форме попросили мужчину покинуть территорию, однако последний отказался, поскольку по регламенту мог находиться там до 22:00. Корреспондент начал снимать происходящее на телефон, после чего охранники заломали ему руки и оттащили за пределы зоны видимости камер видеонаблюдения. Там журналиста избили и заставили удалить видео.

«Локомотив» и «Матч ТВ» объявили о совместном разбирательстве инцидента. Стороны выступят с заявлением по окончании служебной проверки.

Никита Черненко