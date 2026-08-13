Росстандарт закрепил в ГОСТе новые требования к красной икре

Росстандарт утвердил новый ГОСТ, регламентирующий технические условия для производства баночной зернистой красной икры первого и второго сортов. Содержание документа приводит ТАСС.

Согласно документу, продукт должен изготавливаться из зерна тихоокеанских лососей с добавлением соли, растительного масла или консервантов. Икринки должны быть чистыми и целыми; для первой категории допускается незначительное количество оболочек, а для второй — фрагменты пленок ястыка.

Стандарт устанавливает требования к внешнему виду: цвет должен соответствовать виду рыбы (допускается неоднородность цвета для икры нерки и кижуча для первого сорта, для второго сорта возможна неоднородность при любом виде рыб), консистенция — упругая, с отделяющимися икринками. Допускается слабая вязкость для второй категории, но посторонние примеси запрещены.

Органолептические показатели включают запах и вкус, свойственные конкретному виду рыбы, без привкусов горечи или остроты (для второго сорта они допустимы). Документ разработан ВНИРО совместно с Тихоокеанским филиалом института. Введение стандарта в действие запланировано на 1 июня 2027 года.