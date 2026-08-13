Росстандарт закрепил в ГОСТе новые требования к красной икре
Росстандарт утвердил новый ГОСТ, регламентирующий технические условия для производства баночной зернистой красной икры первого и второго сортов. Содержание документа приводит ТАСС.
Согласно документу, продукт должен изготавливаться из зерна тихоокеанских лососей с добавлением соли, растительного масла или консервантов. Икринки должны быть чистыми и целыми; для первой категории допускается незначительное количество оболочек, а для второй — фрагменты пленок ястыка.
Стандарт устанавливает требования к внешнему виду: цвет должен соответствовать виду рыбы (допускается неоднородность цвета для икры нерки и кижуча для первого сорта, для второго сорта возможна неоднородность при любом виде рыб), консистенция — упругая, с отделяющимися икринками. Допускается слабая вязкость для второй категории, но посторонние примеси запрещены.
Органолептические показатели включают запах и вкус, свойственные конкретному виду рыбы, без привкусов горечи или остроты (для второго сорта они допустимы). Документ разработан ВНИРО совместно с Тихоокеанским филиалом института. Введение стандарта в действие запланировано на 1 июня 2027 года.
Глава Росстандарта Антон Шалаев ранее анонсировал обновление ГОСТов на красную икру, сообщив, что предложения касались расширения номенклатуры показателей и ужесточения требований к маркировке.
Помимо этого, предлагалось уточнить нормы, регулирующие упаковку продукции, правила ее приемки, методы контроля, а также условия транспортировки и хранения. Обсуждался вопрос снижения массовой доли поваренной соли в икре, а обновленная редакция ГОСТов проходит экспертное обсуждение с 2024 года.
Росстандарт регулярно утверждает новые стандарты: с 1 февраля 2026 года в России начнет действовать первый государственный стандарт на нерафинированное амарантовое масло, а 1 мая 2026 года вступит в силу новый ГОСТ на бритвы. Также с 1 января 2027 года будут действовать новые ГОСТы для молочной продукции, включая детские йогурты и напитки на основе молочной сыворотки, и изменения в действующий стандарт молока.