«Яблоко» призвало мессенджер «Макс» удалить фейковые каналы партии

Партия «Яблоко» призвала руководство мессенджера «Макс» удалить два фейковых канала партии, которые собирают пожертвования.

«Яблоко» в своем сообщении в Telegram добавило ссылки на каналы, которые заканчиваются на «yabloko_official» и «yabloko_party». Однако, как проверил «Ъ», при попытке попасть в эти каналы «Макс» сообщает: «Не нашли чат по этой ссылке».

«Яблоко» отметило, что не ведет канал в «Максе», а пожертвования принимает только на официальный счет по реквизитам на сайте.

В материал были внесены правки. Добавлена информация о том, что указанных партией каналов в «Максе» не существует.