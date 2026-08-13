«Яблоко» призвало мессенджер «Макс» удалить фейковые каналы партии
Партия «Яблоко» призвала руководство мессенджера «Макс» удалить два фейковых канала партии, которые собирают пожертвования.
«Яблоко» в своем сообщении в Telegram добавило ссылки на каналы, которые заканчиваются на «yabloko_official» и «yabloko_party». Однако, как проверил «Ъ», при попытке попасть в эти каналы «Макс» сообщает: «Не нашли чат по этой ссылке».
«Яблоко» отметило, что не ведет канал в «Максе», а пожертвования принимает только на официальный счет по реквизитам на сайте.
В материал были внесены правки. Добавлена информация о том, что указанных партией каналов в «Максе» не существует.
В мессенджере Max 6 февраля 2026 года появился фейковый аккаунт главы Ярского района Удмуртии Александра Старцева, при этом национальный мессенджер Max не позволяет автоматически создавать аккаунты, и мошенникам приходится прикладывать усилия для создания подделок. Министерство просвещения в декабре 2025 года предупреждало о массовом распространении фейковых каналов и чатов в мессенджерах, которые выдают себя за официальные источники ведомства и используются для сбора конфиденциальных данных и распространения ложной информации.
МВД России в июне 2026 года сообщило, что мошенники продолжают использовать поддельные уведомления от администрации Telegram для кражи аккаунтов, рассылая сообщения с предупреждением о скором удалении учетной записи и предлагая перейти по ссылке. В августе 2025 года центр безопасности мессенджера Max заблокировал около 67 тысяч подозрительных аккаунтов, удалив более 13 тысяч вредоносных файлов, а самой частой причиной блокировки была рассылка спама. В сентябре 2025 года в мессенджере Max заблокировали более 70 тысяч SIM-карт, используемых мошенниками.