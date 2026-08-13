Минкульт Литвы призвал учитывать состав населения при отказе от русского языка

Министр культуры Литвы Лукас Альсис призвал вильнюсскую мэрию пересмотреть решение об отказе принимать письменные обращения на русском языке. В эфире радиостанции ini radijas он заявил, что ограничения должны учитывать реальный национальный состав столицы, где русский остается основным языком общения для многих жителей. По его словам, подобные шаги не могут быть односторонними и требуют взвешенного подхода.

Муниципалитет Вильнюса ранее объявил, что больше не будет принимать письменные жалобы и заявления на русском языке. Передача информации в устной форме будет возможна, если сотрудник владеет языком. В мэрии пояснили, что решение направлено на интеграцию иностранцев и расширение употребления государственного языка в повседневной практике госучреждений.

Лукас Альсис отметил, что инстанции обязаны оценивать все социальные и административные риски таких ограничений, а не только политические аспекты. «Надеюсь, Вильнюсское самоуправление оценит все риски своего решения», — сказал министр. Он отметил, что в городе проживает значительная доля русскоязычных меньшинств. Официального ответа от мэрии на его заявление пока не последовало.