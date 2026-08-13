Средневековье подождет

Гитарист Ричи Блэкмор впервые за 33 года выступил на одной сцене со своими бывшими коллегами по группе Deep Purple. Это произошло в театре Jones Beach Theater в городке Ванто недалеко от Нью-Йорка. Игорь Гаврилов попытался представить себе перспективы этого реюниона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гитарист Ричи Блэкмор (слева) и ударник Дэвид Кит (справа) — тогда в составе группы Rainbow — на концерте в Москве (2018 год)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Гитарист Ричи Блэкмор (слева) и ударник Дэвид Кит (справа) — тогда в составе группы Rainbow — на концерте в Москве (2018 год)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В прошлый раз гитарист Ричи Блэкмор играл с Deep Purple 17 ноября 1993 года в Хельсинки. Группа находилась в туре в поддержку альбома «The Battle Rages On…», запись которого проходила на фоне конфликта Ричи Блэкмора и солиста Яна Гиллана. После концерта в Хельсинки Блэкмор ушел из группы, и доигрывать тур Deep Purple пришлось с гитаристом Джо Сатриани. Сатриани был признанным виртуозом, но Блэкмор был сердцевиной легенды, даже несмотря на то что не входил в число основателей Deep Purple. Все главные риффы и соло в золотой период с конца 1960-х по начало 1990-х были сыграны им.

Без Блэкмора, играющего рифф «Smoke On The Water», группа могла оставаться на плаву, но теряла статус беспрекословной легенды.

После ухода Ричи Блэкмора Deep Purple записали восемь альбомов с гитаристом Стивом Морсом и два — с Саймоном Макбрайдом. Сейчас группа находится в турне в поддержку свежайшего диска «SPLAT!», на котором музыканты продемонстрировали привычный класс, но так и не смогли вернуть давно утерянную магию. Музыканты Deep Purple, перешагнувшие порог девятого десятка или подбирающиеся к нему, продолжают активно гастролировать. 47-летний новобранец Макбрайд исправно «выпиливает» все необходимые партии. Преклонные годы «темно-пурпурных» не выглядят скучными.

На протяжении всех этих лет Ричи Блэкмор зарабатывал как автор на каталоге Deep Purple и другой своей великой группы — Rainbow. Под вывеской Rainbow он даже время от времени ездил в турне. Но его главной любовью был средневековый фолк, в который он погрузился вместе со своей подругой и впоследствии женой Кэндис Найт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бас-гитарист Deep Purple Роджер Гловер (слева) и ударник Ян Пейс (справа) во время концерта в России (2013 год)

Фото: Дмитрий Лекай / Коммерсантъ Бас-гитарист Deep Purple Роджер Гловер (слева) и ударник Ян Пейс (справа) во время концерта в России (2013 год)

Фото: Дмитрий Лекай / Коммерсантъ

Дуэт Blackmore’s Night выпустил 11 альбомов. Блэкмору и Найт удалось сделать невозможное — приучить фанатов хард-рока к старинной камерной музыке. На все вопросы о возможном воссоединении и Блэкмор, и Deep Purple давали отрицательные ответы. В конце концов надежда на то, что когда-нибудь «Smoke On The Water» можно будет услышать в ее изначальном концертном варианте, сошла на нет. Характер Блэкмора с годами не становился лучше.

Тем удивительнее тот факт, что инициатива совместного выступления исходила именно от Блэкмора. За день до легендарного воссоединения во время прямого эфира в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) он сообщил, что 12 августа выйдет на сцену Jones Beach Theater в американском городе Ванто вместе с Deep Purple. Этому сообщению предшествовал звонок Блэкмора Гиллану, человеку, с которым он мог не общаться десятилетиями.

Известие было настолько неожиданным, что многие не поверили, и через час после эфира в кассе все еще оставались билеты — концерты сегодняшних Deep Purple не всегда проходят с аншлагами.

Если бы Блэкмор сообщил об этом раньше и официально — их бы смели.

Известно, что перед историческим концертом для Блэкмора приготовили стул — на случай, если он не сможет стоять. Трон, как для последнего концерта Оззи Осборна, изготовить никто бы не успел, хотя Блэкмор, конечно, этого достоин. Перед выходом на сцену гитаристу сделали болеутоляющий укол — он много лет страдает от болей в спине. В итоге Блэкмор сыграл всего лишь в одной песне, «Smoke On The Water», но зато стоя на своих двоих.

В исполнении участвовали два гитариста — Ричи Блэкмор и Стивен Макбрайд. Первый играл соло, второй — рифф. Выход Блэкмора был полон символизма. Перед тем как выйти на авансцену, Блэкмор снял с головы черную шляпу, которая ассоциируется с выступлениями Blackmore’s Night. То есть на эти несколько минут он отложил мрачное Средневековье в сторону.

Он играл, стоя рядом со своим старинным другом-врагом Гилланом, и оба явно дурачились. 80-летний Гиллан положил руку гитаристу на плечо, но не опирался на него — 81-летний коллега мог не выдержать веса певца. Гиллан пел блестяще. Блэкмор играл соло и при этом показывал Гиллану жестами, как правильно держать микрофон, а в какой-то момент взял его за кисть и стал хлестать ею по струнам. Надо сказать, что в этой версии «Smoke On The Water» Ричи Блэкмор играл совсем не каноническое соло. Практически не было ничего общего с его альбомной версией. Но это не были случайные ноты. Просто это был старый добрый непредсказуемый Блэкмор.

В конце песни он отдал Гиллану свой Fender Stratocaster. Это был жест окончательного примирения и одновременно финальная точка великой истории.

И это был не единственный символический момент шоу. В песню «Perfect Strangers», которая ранее в нынешнем турне не исполнялась, Ян Гиллан вставил строчку из рок-оперы «Иисус Христос — Суперзвезда», слегка изменив текст арии «Гефсиманский сад»: «Я не выпью твой яд» вместо «Я приму эту чашу с ядом». Великая опера Эндрю Ллойда Уэббера осталась лишь одной из первых страниц в биографии Гиллана. Он никогда не участвовал в ее сценических версиях и нечасто упоминал своего Иисуса в интервью. А теперь зачем-то вспомнил.

Турне Deep Purple продолжается, но маловероятно, чтобы долгожданное возвращение Ричи Блэкмора переросло во что-то вроде воссоединительного мирового тура Oasis. Слишком поздно. Можно представить себе резиденцию Deep Purple в лас-вегасской «Сфере» на манер Eagles или Grateful Dead. Но Deep Purple не очень-то проявляют интерес к современным технологиям и визуальным искусствам. Играть каждый день концерты для фанатов в любой точке мира с полной выкладкой, пока есть еще хоть капля сил,— это в их духе. А создавать вокруг себя аттракцион, гнать PR-волну — не их стиль. К тому же дефицита народной любви они никогда не испытывали.