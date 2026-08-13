Чистая прибыль «Эр-Телеком Холдинг» по МСФО за полугодие выросла в 30 раз

Чистая прибыль АО «ЭР-Телеком Холдинг» по МСФО в первом полугодии выросла до 4,06 млрд руб. Это в 34 раз больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, следует из отчетности компании.

Выручка «ЭР-Телеком Холдинг» увеличилась на 10% год к году и составила 56,07 млрд руб. Доходы в сегменте частных пользователей составили 25,53 млрд руб. Это на 16% больше, чем в первом полугодии 2025 года. В сегменте B2B доходы выросли на 5%, до 30,54 млрд руб.

Показатель OIBDA увеличился на 16%, до 27,97 млрд руб. Свободный денежный поток вырос на 79%, с 1,6 млрд руб. до 2,8 млрд руб. На инвестиции было направлено на 15% больше средств, чем в первом полугодии 2025 года — 6,7 млрд руб. Соотношение чистый долг / OIBDA увеличилось до 2,91х с 2,87х.