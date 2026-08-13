Telegraph: Россия создала тайный маршрут снабжения Ирана через Каспийское море
Россия тайно организовала в Каспийском море новый логистический маршрут для снабжения Ирана, пишет The Telegraph. Газета утверждает, что этот коридор, получивший неофициальное название «каспийский экспресс», якобы позволяет Москве снабжать Тегеран вооружениями в обход морской блокады США в Персидском заливе.
Фото: Константин Емченко / Коммерсантъ
В публикации указывается, что «Москва использовала ту же модель снабжения во время гражданской войны в Сирии» и таким образом, как утверждается, поддерживала режим Башара Асада. Маршрут между Крымом и сирийским портом Тартус, где находится российская база, называли «сирийским экспрессом», пишет The Telegraph. А теперь «в северной части Каспийского моря российский порт Оля стал основным транзитным узлом», утверждают авторы статьи.
Поскольку Каспийское море изолировано от мирового океана, США никак не могут нарушить подобные логистические цепочки, указывает издание.
Иран использует различные маршруты для обхода санкций и контроля за судоходством, в том числе и для перевозки нефти. По данным Bloomberg, в июле 2026 года из Ирана через Ормузский пролив прошло шесть супертанкеров, находящихся под санкциями США, после того как Вашингтон отозвал временное разрешение для Тегерана на экспорт нефти. В дополнение к нефтяным танкерам, Иран тайно вывел через пролив несколько контейнеровозов и судов с СПГ, при этом число рейсов с отключенными транспондерами возросло.
Ирак также налаживает экспорт нефтепродуктов через Сирию в обход Ормузского пролива, используя автопарк грузовиков для доставки мазута до средиземноморских портов Сирии. Агентство Bloomberg отмечает, что через Сирию проходит около четверти всех поставок ближневосточной нефти, и эта страна все чаще рассматривается как транзитный пункт. Перенаправление потоков подчеркивает усилия по интеграции Сирии в мировую экономику после снятия с неё санкций США.
Газета The Telegraph также сообщала, что подконтрольная Ирану сеть контрабандистов использует небольшие суда для перевозки «тайных агентов» в Великобританию. Иранские источники издания утверждали, что такие маршруты контрабанды «важнее и полезнее, чем ракеты» для Тегерана. Британские власти, предположительно, уже перехватывали людей, связанных с иранской разведкой, при попытке попасть в страну на лодках.