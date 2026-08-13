Telegraph: Россия создала тайный маршрут снабжения Ирана через Каспийское море

Россия тайно организовала в Каспийском море новый логистический маршрут для снабжения Ирана, пишет The Telegraph. Газета утверждает, что этот коридор, получивший неофициальное название «каспийский экспресс», якобы позволяет Москве снабжать Тегеран вооружениями в обход морской блокады США в Персидском заливе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Емченко / Коммерсантъ Фото: Константин Емченко / Коммерсантъ

В публикации указывается, что «Москва использовала ту же модель снабжения во время гражданской войны в Сирии» и таким образом, как утверждается, поддерживала режим Башара Асада. Маршрут между Крымом и сирийским портом Тартус, где находится российская база, называли «сирийским экспрессом», пишет The Telegraph. А теперь «в северной части Каспийского моря российский порт Оля стал основным транзитным узлом», утверждают авторы статьи.

Поскольку Каспийское море изолировано от мирового океана, США никак не могут нарушить подобные логистические цепочки, указывает издание.