Коммунизм на открытом коде

В Китае обсуждают идею «ИИ-коммунизма». Речь идет о создании плановой экономики, управлять которой будут не чиновники, а искусственный интеллект, пишет журнал The Economist. В Пекине считают, что это позволит эффективнее распределять ресурсы и совместить государственное планирование с высокой производительностью. Современные нейросети могут в реальном времени анализировать покупки, запасы товаров и решать, сколько и чего выпускать. Это устранит риски дефицита и перепроизводства, а заодно смягчит последствия массовой автоматизации и безработицы. В ближайшие три-четыре года Китай намерен направить на развитие искусственного интеллекта $280 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ng Han Guan / AP Фото: Ng Han Guan / AP

Впрочем, представить полностью независимую и справедливую модель сейчас невозможно, говорит сооснователь университета Zerocoder Кирилл Пшинник:

«Китай действительно добился очень значимых результатов в ИИ-моделях. Причем страна выбрала другое направление по сравнению с американскими компаниями. Практически все китайские нейросети сейчас идут по формату open-source software (политика открытого кода). Их можно скачать, установить и обучить на определенных данных. Китайская формула немного другая: государство задает направление и создает масштаб. Компании начинают жестко конкурировать за технологии, поэтому делают такие открытые модели, которые потом многие компании и даже страны могут применять.

Модели точно используются в экономике и оптимизируют ту цель, которую им задают люди. Но здесь есть другие проблемы. Нейросеть на самом деле не понимает, что такое справедливость, — она не может оценивать факторы, которые находятся вне заданной задачи. Поэтому главный вопрос — в том, кто выбирает ее цели, данные, которые ей даются в контексте, и критерии успеха. Манипуляция с моделями уже становится повседневной практикой. Например, DeepSeek в предыдущих версиях на вопрос о принадлежности определенных территорий Китаю на английском и китайском языках давал разные ответы.

Я бы здесь, наверное, говорил не про ИИ-коммунизм как таковой, а про базовый доход. Мы видим сейчас, что у Anthropic прибыли настолько большие, что рано или поздно государство будет просто вынуждено собирать повышенные налоги за использование искусственного интеллекта и распределять их, наверное, среди граждан — в каких-то социалистических, по крайней мере, странах. Мне кажется, Китай так или иначе пойдет по этому направлению, потому что там огромное население и влияние искусственного интеллекта очень большое».

Пока распространение нейросетей не только приносит Китаю прибыль, но и создает проблему безработицы, пишет The Economist. Например, после внедрения новых моделей потребность логистических компаний в водителях снизилась на треть — речь может идти примерно о 10 млн рабочих мест. При этом безработица среди китайской молодежи уже достигла 15%, а еще более 300 млн граждан официально трудоустроены лишь на временных позициях. Пока искусственный интеллект помогает развивать скорее рыночную систему, отмечает исполнительный директор Института экономики роста имени Столыпина Антон Свириденко:

«О различных идеалистических концепциях сейчас говорит не только китайский сегмент экономистов. Тем не менее здесь остается очень много вопросов. Сказать, что искусственный интеллект вот так просто заменит систему распределения, пока, наверное, рано, потому что для этого нужно четко знать все человеческие предпочтения, причем не только физические потребности в продуктах или услугах, но и вкусовые, ценностные и временные.

Далее, что такое коммунизм в классической советской концепции? Это от каждого по потребности, каждому по труду. С учетом того, что предсказывается рост производительности, «от каждого по потребности» будет, в общем-то, сохраняться. Но вот «каждому по труду» будет гораздо сложнее, потому что в технологически продвинутых странах с развитым искусственным интеллектом спрос на труд будет падать. Здесь возможно расширение систем базового безусловного дохода, но именно коммунизм очень сложно представить. Эта концепция как была идеалистической, так и осталась, потому что она очень сильно стандартизирует среднего потребителя.

В целом нейросети в экономике сейчас несут больше рисков или возможностей? В экономике любого типа искусственный интеллект при правильном использовании будет способствовать росту производительности труда и, возможно, благосостояния. Концентрация данных в руках монополий, наоборот, будет ухудшать ситуацию. Здесь нужна действительно большая децентрализация. В любом случае, скорее, сейчас в мире с учетом существующих трендов искусственный интеллект будет решать задачи рыночной экономики, нежели чисто социальной. Более того, Китай к таким чисто социальным экономикам сейчас не относится».

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, в России собираются создать независимые лаборатории для проверки нейросетей на соответствие традиционным ценностям. Для этого Минцифры вместе с бизнесом могут разработать специальные тесты. Впрочем, проверка будет добровольной при успешном прохождении модель получит статус суверенной, а разработчик —доступ к господдержке.

Ульяна Горелова