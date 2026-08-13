От звонка до звонка

В августе и сентябре театральные площадки Челябинска выходят из летнего отпуска, представляя планы на новый творческий сезон. В текущем году крупнейшие театры региона переосмысливают русскую классику, реализуют совместные проекты с федеральными центрами и внедряют экспериментальные форматы на малой сцене. Оперный готовит премьеры на базе декораций Большого театра, Драма принимает московских звезд, а малые театры делают ставку на иммерсивность и режиссерские лаборатории.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Шутов, Челябинский молодежный театр Фото: Игорь Шутов, Челябинский молодежный театр

Челябинский ТЮЗ выходит с каникул раньше всех — уже в середине августа. В новом сезоне театр делает акцент на малых формах и глубоком психологизме.

13 августа сезон откроется премьерой «Белые ночи». Режиссер Карим Вахитов предлагает обостренное восприятие текста Федора Дос­тоевского, где городская среда становится продолжением внутреннего мира Мечтателя.

14 августа состоится показ спектакля «Олеся» по мотивам повести Александра Куприна. Режиссер Аскар Галимов сталкивает рационализм современного петербургского писателя с мистицизмом и стихийностью Полесья.

Третьей значимой премьерой станут «Ростовы» (21 августа) — этюд по роману Льва Толстого «Война и мир». В отличие от киноэпопей, театр фокусируется исключительно на истории семьи, рассматривая дом Ростовых как единственный островок стабильности в эпоху исторических потрясений.

Пока основное здание Камерного театра на ремонте, артисты выступают на других сценах и открывают сезон уже 15 августа с показа спектак­ля «Синее чудовище» (сцена НХТ), впервые продемонстрированного в прошлом сезоне. Режиссер Мария Романова из Санкт-Петербурга реализовала проект в жанре площадного театра, где зрители располагаются непосредственно на сцене, в том числе в креслах-мешках, становясь частью сценического пространства.

В конце сентября Камерный представит проект «Гамлетомания» — уникальный «спектакль-конструктор». Пять режиссеров (И. Судаков, М. Шиманская, А. Куликова, Я. Морозов, И. Сакаев) создали пять независимых актов по пьесе Уильяма Шекспира. Каждый акт представляет собой отдельный художественный мир со своим визуальным языком, а роль Гамлета в каждом эпизоде исполняют разные артисты, что позволяет проследить трансформацию образа героя.

Одной из особенностей наступающего сезона станет продолжение кочевого периода работы театра «Манекен». В связи с продолжающимся ремонтом в собственном здании труппа распределила спектакли августа и сентября по различным площадкам города.

Старт показов намечен на 22 ав­гус­та: на сцене НХТ представят комедию «Доктор философии». 27 августа и 17 сентября коллектив займет малую сцену Театра драмы с постановками «Братья Карамазовы» и «Лысая певица».

В сентябре география выступлений расширится за пределы областного центра: 11 сентября комедию «Женитьба» покажут в копейском ДК имени Кирова. Кроме того, задействованы площадки ДК «Амбассадор» (спектакли «Марлен» и «Ревизор. Версия») и ДК ЧМК, где 19 сентября представят постановку о Марине Цветаевой «Тайный жар».

Сезон в театре драмы имени Наума Орлова открывается 11 сентяб­ря премьерой трагикомедии Пьера Корнеля «Сид». Режиссерская группа (М. Рыбасова, В. Севрюкова) сознательно уходит от «музейного» прочтения текста XVII века. Спектакль представлен как динамичная и жесткая история о выборе между личным чувством и сословным долгом, где действие разворачивается в атмосфере дворцовых интриг средневековой Севильи.

Сразу после открытия сезона, с 16 по 20 сентября, площадка Театра драмы станет базой для «Больших гастролей» московского Театра на Трубной. Челябинскому зрителю представят срез актуального столичного репертуара: комедию положений «Тетка Чарлея» в постановке Дмитрия Астрахана и водевиль «Чужой ребенок» Романа Самгина. Также московские артисты сыграют драму «Однажды», посвященную жизни жены Даниила Хармса Марины Дурново. В этой постановке занята актриса Роза Хайруллина, а сама пьеса выстроена на минимализме диалогов и поиске новых форм исполнительского искусства.

Новый художественный театр открывает свои двери 12 сентября народной драмой «Саня, Ваня, с ними Римас». Пьеса Владимира Гуркина, пропитанная уральским колоритом, остается одной из визитных карточек театра.

Сентябрьская программа НХТ также включает премьеры, посвященные теме сохранения человечности. «Домик на окраине» Алексея Арбузова (23 сентября) рассказывает о жизни военного тыла и внут­реннем перерождении героев. Драматический иллюзион Леонида Леонова «Золотая карета» (26 сентября) задает зрителю экзистенциальные вопросы о выборе жизненного пути после глобальных исторических катастроф.

Челябинский государственный академический театр оперы и балета имени Глинки откроет свой 71-й сезон 17 сентября. Первым спектаклем станет обновленная версия оперы Александра Бородина «Князь Игорь». Постановка, над которой работали режиссер Екатерина Василева и художник Антон Сластников, позиционируется как масштабное историческое полотно. Особеннос­тью спектакля станет участие воспитанников Детской школы вокального искусства.

В балетной афише первого осеннего месяца выделяются две знаковые работы. 18 сентября будет представлен балет «Клеопатра» Владимира Качесова. Однако главным событием месяца станет «Дон Кихот» Людвига Минкуса (20 сентяб­ря). Эта постановка — результат стратегичес­кого соглашения между руководством Челябинской области и Большим театром России. Спектакль оформлен с использованием оригинальных декораций и костюмов, безвозмездно переданных региональной сцене главной площадкой страны. Завершится сентябрьский цикл праздничным концертом «Грани прекрасного», приуроченным к 70-летию театра.

Вне традиционного цикла летних каникул работает независимый «mini театр», который в текущем сезоне не уходил в отпуск. Площадка продолжает ротацию спектаклей, ориентированных на исследование пограничных состояний человечес­кой психики и социальных миражей. В афише августа заявлены психологический триллер «Мизери» по роману Стивена Кинга, постановка «Крик изнутри» о расколотом сознании Билли Миллигана, а также спектакли «Девушки в любви», «Солнечная линия», «Русская смерть» и «Плотник». Кроме того, коллектив расширяет формат присутствия: с 28 по 30 августа пройдет «mini лаба. экспедиция» — театральная лаборатория выходного дня с проживанием в лес­ном домике и баней.

На премьерные показы в театр драмы и оперный театр забронировано более 70% мест. Цены на билеты в новом сезоне сохраняют широкий диапазон — от 300 руб. в муниципальных театрах до 3 тыс. руб. на гастрольные спектакли федеральных коллективов.

Евгений Рыженьков