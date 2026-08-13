Госпопытка не пытка

На портале информационной системы «ГИС Торги» появилось объявление о продаже земельного участка и комплекса из девяти зданий, расположенных на улице Луценко в Ленинском районе Челябинска. Объекты недвижимости, составляющие единый комплекс и представляющие собой небольшой авторынок с автомастерскими, были национализированы и конфискованы у участников признанной судом экстремистской и запрещенной в России ОПГ «Махонинские». Стартовая цена — боле 213 млн руб. Это вторая попытка государства продать авторынок, предыдущий аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок от участников.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: фото предоставлено порталом ГИС Торги Фото: фото предоставлено порталом ГИС Торги

Росимущество во второй раз выставило на продажу земельный участок и комплекс зданий, расположенный на улице Луценко в Ленинском районе Челябинска. Объявление о предстоящем аукционе размещено на портале информационной системы «ГИС Торги».

Земельный участок площадью 10,5 тыс. кв. м и комплекс из девяти зданий общей площадью 6,5 тыс. кв. м представляют из себя небольшой авторынок и помещения автомастерских. Ранее эти объекты принадлежали участникам признанной судом экстремистской и запрещенной в России ОПГ «Махонинские», однако в 2025 году имущество было обращено в доход государства по иску Генеральной прокуратуры РФ в рамках масштабной деприватизации активов преступного сообщества.

Начальная цена лота — 213,6 млн руб. Процедура торгов предполагает как повышение, так и понижение цены. В случае повышения шаг аукциона составит 5% от начальной цены, или 10,7 млн руб., в случае понижения — 10%, или 21,4 млн руб. Цена отсечения — 106,8 млн руб., задаток — 20% от начальной цены, или 42,7 млн руб., их необходимо внести до 24 августа. В этот же день заканчивается и срок подачи заявок на участие в аукционе. Сами же торги пройдут 26 августа. Победитель должен подписать договор о куп­ле-продаже в течении пяти рабочих дней после подведения итогов.

Предыдущая попытка государства продать принадлежавший ОПГ авторынок не увенчалась успехом. В конце июля нынешнего года также был объявлен аукцион, причем с теми же параметрами, что и на этот раз. Однако в итоге на торги не было подано ни одной заявки, и они были признаны несостоявшимися.

Челябинский риелтор, специалист по коммерческой недвижимости Лев Шпайзман считает, что главное достоинство объекта — его локация, очень удачная для начала Ленинского района.

«Я хорошо знаком с этим комплексом, это несколько устаревших, полугаражной постройки помещений, которые, тем не менее, успешно сдаются в аренду небольшим предприятиям, мастерским и прочей „гаражной экономике“. Некоторое время назад там насчитывалось около 50 арендаторов. Отчасти это связано с тем, что прак­тически рядом расположено областное ГАИ, и это обеспечивало внушительный трафик автолюбителей»,— отмечает Лев Шпайзман.

Господин Шпайзман считает, что существует два варианта будущего у выставленного на продажу комплекса.

«Либо покупатель продолжит использовать его так, как было до этого, либо же снесет все постройки и на освободившемся участке возведет что-то новое, красивое и масштабное. Участок и локация удачные, расположены рядом с важной транспортной развязкой, и там вполне можно „посадить“ приличный жилой комплекс»,— уверен Лев Шпайзман.

Объект не так прост и понятен, как может показаться несведущему покупателю, и требует серьезного изучения перед покупкой, убеж­ден основатель агентства недвижимости R.I.C.H. Максим Фридман.

«Если говорить о земельном участке, то 213 млн руб. за гектар земли в этой локации — это даже больше верх­ней планки рынка. Кроме того, перед покупателем встанет вопрос, а что вообще возможно сделать на этой территории? Да, там теоретически можно „посадить“ относительно небольшой, но уютный жилой комплекс. Но что там с документами? Что с зонированием территории, что с ее планировкой, что там в генплане?

Не забудьте и о том, что нелишне было бы знать, а есть ли необходимые мощности и возможности подключения по инженерным коммуникациям — электричеству, воде, канализации, газу, теп­лу и так далее. Чтобы это выяснить, покупателю придется только на запросы в наши естественные монополии и в организации, отвечающие за инженерные сети, потратить недели, если не месяцы.

К сожалению, Росимущество продает имущество в том виде, в котором оно ему досталось. И не берет на себя поиск этой информации и предоставление ее потенциальным участникам. И нечего удивляться тому, что в первый раз на торги так никто и не заявился. Деньги просят серьезные, а времени изучить потенциальную покупку нет»,— считает господин Фридман.

Как ранее стало известно, до этого на продажу выставляли и другое имущество, конфискованное у ОПГ: банный комплекс «Акватория», площади Ленинского рынка и РК «Галактика развлечений».

Дмитрий Моргулес