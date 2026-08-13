Ипотека забрала свое

Россияне начали забирать деньги со вкладов, чтобы быстрее расплатиться по ипотеке. За первые три месяца 2026-го на досрочное погашение жилищных кредитов направили около 380 млрд руб. — почти на 20% больше, чем год назад. Это следует из данных Центробанка. Одна из причин — падение доходности депозитов. Еще недавно многие заемщики не спешили гасить ипотеку и держали свободные деньги на вкладах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Теперь эта стратегия перестала быть выгодной, говорит гендиректор Frank RG Юрий Грибанов:

«На рынке при высоких ставках сложилась уникальная ситуация. Людям, взявшим ипотеку на условиях, которые предлагались в 2020-2022 годах, стало невыгодно досрочно погашать кредит. Рациональнее было излишние деньги, которые можно было бы направить на досрочное погашение, положить на срочный вклад. Получались так называемые процентные ножницы: кредит по низкой ставке — 7-8%, по льготной ипотеке — 6% годовых, а разместить деньги можно было под 18-20% и даже больше.

Сейчас ситуация меняется: разница между доходностью кредита и вклада уже не такая высокая, ставки находятся на уровне чуть выше 10%. Эти три-четыре процентных пункта уже не выглядят столь привлекательными, поэтому люди чаще принимают решение направить деньги на досрочное погашение. Для многих это еще и психологическое давление: когда у человека есть кредит и ежемесячный платеж, он чувствует себя должником.

Люди как не любили быть должны ни друг другу, ни банкам, так и продолжают это не любить».



На последнем заседании в июле Центробанк снизил ключевую ставку уже в десятый раз подряд еще на 25 базисных пункта — до 14%. Вслед за ней постепенно дешевеют и новые жилищные кредиты. Поэтому альтернативой досрочному погашению может стать рефинансирование. Но такой вариант доступен не всем, отмечает ипотечный брокер Дмитрий Ракута:

«С начала года Центробанк ввел ипотечный стандарт, и для многих заемщиков сейчас становится сложнее рефинансировать ипотеку: выше требования к кредитной истории и подтверждению дохода. Соответственно, если такая возможность есть и имеются свободные денежные средства, в первую очередь выбирают частично-досрочное погашение. Стратегия понятна, поэтому заемщики сейчас активно стремятся закрыть ипотеку.

При этом речь в основном идет о рыночной ипотеке. Если мы говорим о льготных программах, как правило, это семейная ипотека или какие-то другие льготные программы, то, конечно, их не имеет смысла быстро погашать досрочно. Поэтому это относится только к рыночной ипотеке. Есть определенный процент заемщиков, которые брали кредиты в период высоких ставок. При этом суммы кредитов были не такими большими — в среднем до 5 млн руб.

А если рефинансирование все же доступно, что будет выгоднее? Если разница между текущей ставкой и ставкой по рефинансированию составляет более 2%, то, конечно, имеет смысл рассматривать такой вариант. При этом выгоднее всего подходить к рефинансированию через год, потому что дополнительные расходы, а это страховка, оценка, какая-то дополнительная комиссия банку, все равно будут: рефинансирование — это новый ипотечный продукт.

Но, конечно же, выгоднее внести большой частично-досрочный платеж либо при возможности полностью закрыть ипотеку».

Объем досрочных погашений тем временем продолжает расти. Как следует из данных Объединенного кредитного бюро, в июне на одну только ипотеку россияне направили почти 131 млрд руб. А с учетом остальных кредитов — 372 млрд руб., почти на 75% больше, чем год назад.

Андрей Дубков