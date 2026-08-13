Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Ипотека забрала свое

Станет ли досрочное погашение выгоднее банковских вкладов

Россияне начали забирать деньги со вкладов, чтобы быстрее расплатиться по ипотеке. За первые три месяца 2026-го на досрочное погашение жилищных кредитов направили около 380 млрд руб. — почти на 20% больше, чем год назад. Это следует из данных Центробанка. Одна из причин — падение доходности депозитов. Еще недавно многие заемщики не спешили гасить ипотеку и держали свободные деньги на вкладах.

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Теперь эта стратегия перестала быть выгодной, говорит гендиректор Frank RG Юрий Грибанов:

«На рынке при высоких ставках сложилась уникальная ситуация. Людям, взявшим ипотеку на условиях, которые предлагались в 2020-2022 годах, стало невыгодно досрочно погашать кредит. Рациональнее было излишние деньги, которые можно было бы направить на досрочное погашение, положить на срочный вклад. Получались так называемые процентные ножницы: кредит по низкой ставке — 7-8%, по льготной ипотеке — 6% годовых, а разместить деньги можно было под 18-20% и даже больше.

Как отличаются условия по ипотеке в столице и европейских городах

Сейчас ситуация меняется: разница между доходностью кредита и вклада уже не такая высокая, ставки находятся на уровне чуть выше 10%. Эти три-четыре процентных пункта уже не выглядят столь привлекательными, поэтому люди чаще принимают решение направить деньги на досрочное погашение. Для многих это еще и психологическое давление: когда у человека есть кредит и ежемесячный платеж, он чувствует себя должником.

Люди как не любили быть должны ни друг другу, ни банкам, так и продолжают это не любить».


На последнем заседании в июле Центробанк снизил ключевую ставку уже в десятый раз подряд еще на 25 базисных пункта — до 14%. Вслед за ней постепенно дешевеют и новые жилищные кредиты. Поэтому альтернативой досрочному погашению может стать рефинансирование. Но такой вариант доступен не всем, отмечает ипотечный брокер Дмитрий Ракута:

«С начала года Центробанк ввел ипотечный стандарт, и для многих заемщиков сейчас становится сложнее рефинансировать ипотеку: выше требования к кредитной истории и подтверждению дохода. Соответственно, если такая возможность есть и имеются свободные денежные средства, в первую очередь выбирают частично-досрочное погашение. Стратегия понятна, поэтому заемщики сейчас активно стремятся закрыть ипотеку.

При этом речь в основном идет о рыночной ипотеке. Если мы говорим о льготных программах, как правило, это семейная ипотека или какие-то другие льготные программы, то, конечно, их не имеет смысла быстро погашать досрочно. Поэтому это относится только к рыночной ипотеке. Есть определенный процент заемщиков, которые брали кредиты в период высоких ставок. При этом суммы кредитов были не такими большими — в среднем до 5 млн руб.

Что можно купить в столице на 12 млн руб. льготного кредита

А если рефинансирование все же доступно, что будет выгоднее? Если разница между текущей ставкой и ставкой по рефинансированию составляет более 2%, то, конечно, имеет смысл рассматривать такой вариант. При этом выгоднее всего подходить к рефинансированию через год, потому что дополнительные расходы, а это страховка, оценка, какая-то дополнительная комиссия банку, все равно будут: рефинансирование — это новый ипотечный продукт.

Но, конечно же, выгоднее внести большой частично-досрочный платеж либо при возможности полностью закрыть ипотеку».

Объем досрочных погашений тем временем продолжает расти. Как следует из данных Объединенного кредитного бюро, в июне на одну только ипотеку россияне направили почти 131 млрд руб. А с учетом остальных кредитов — 372 млрд руб., почти на 75% больше, чем год назад.

Андрей Дубков

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд