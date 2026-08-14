Телефонные мошенники наговорили на срок

От шести с половиной до семи лет с выплатой почти 18 млн руб. потерпевшим, в том числе ПАО ВТБ, Тверской суд Москвы приговорил четырех телефонных аферистов, промышлявших в столичном регионе в 2022–2023 годах. Вину признал лишь инициатор мошеннических схем — уроженец Польши и гражданин Белоруссии Даниэль Пейчев. В итоге он и получил наименьший срок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

На оглашение приговора собрались около десятка человек — жены, братья и знакомые подсудимых Даниэля Пейчева, Александра Павишко и Никиты Черничкова. На оправдание подсудимые не рассчитывали, поскольку накануне прокурор Тверской межрайонной прокуратуры попросила для каждого восемь лет колонии общего режима вне зависимости от того, что Пейчев вину в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) признал, а его подельники — нет.

Суть афер, о которых говорится в деле, была незамысловатой. Мошенники связывались с пожилыми гражданами или домохозяйками и, представляясь работниками банков или силовиками, запугивали тем, что личные сбережения некие злоумышленники выводят на сторону, и их нужно перевести на «надежный счет». В других случаях говорили, что деньгами могут воспользоваться агенты украинской разведки.

Также аферисты практиковали схему «помочь родственнику, попавшему в беду». Потерпевшие верили и переводили фигурантам свои сбережения. Иногда отдавали пакеты с деньгами из рук в руки.

Впрочем, в суде доказать удалось лишь три эпизода хищений — у двух москвичек, а также уроженки Татарстана. Последняя под давлением мошенников, именовавших себя сотрудниками правоохранительных органов, набирала в банках кредиты и переводила их участникам преступной группы.

Москвички потеряли при общении с мошенниками в общей сложности 2,4 млн руб., банки, выдававшие по требованию потерпевших кредиты,— еще около 16 млн руб. Иски о компенсации причиненного вреда в суд подали Промсвязьбанк, Уральский банк реконструкции и развития, а также ПАО ВТБ.

По мнению следствия, разрабатывали схемы отъема денег Даниэль Пейчев и Александр Павишко. Последний придумывал «легенды» и давал потерпевшим инструкции, а его сообщники выезжали к жертвам за наличными.

Полученные деньги, по материалам дела, фигуранты, переводили на карты подставных лиц, затем обналичивали через банкоматы или использовали для операций с криптовалютой.

Тот же Павлишко, по данным следствия, дважды пополнял свой счет на бирже Garantex на суммы 7,91 млн и 17,77 млн руб.

По итогам процесса председательствующий Алексей Криворучко признал подсудимых виновными и назначил Пейчеву шесть с половиной, а его подельникам — по семь лет колонии общего режима. Суд также обязал осужденных возместить в солидарном порядке ущерб всем потерпевшим, в том числе и банкам.

Адвокаты отказались комментировать приговор.

Алексей Соковнин