Группа компаний «Дело» приостановила работу зернового терминала в Новороссийске
Группа компаний «Дело» объявила о приостановке операционной деятельности зернового терминала «КСК» в Новороссийске. Прекращается разгрузка автомобильного и железнодорожного транспорта, останавливается погрузка зерна на морские суда.
«Решение принято в целях обеспечения безопасности работников и инфраструктуры. О возобновлении работы компания сообщит дополнительно», — пояснили в компании причины приостановки работы терминала. Мощность терминала — до 10,5 млн т зерновых грузов в год.
12 августа Новороссийск подвергся атаке украинских беспилотников. Два зерновых терминала — «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (НКХП, входит в группу ОЗК) и «Новороссийский зерновой терминал» (НЗТ, входит в «Деметра-Холдинг») получил повреждения. По сообщению властей, 2 человека погибли, 19 пострадали.
12 августа 2026 года Новороссийский зерновой терминал (НЗТ), входящий в «Деметра-Холдинг», подвергся атаке беспилотников, что подтвердил представитель холдинга.
В ходе ночной атаки на Новороссийск обломки БПЛА упали также на инфраструктуру Новороссийского комбината хлебопродуктов (НКХП), входящего в «Объединенную зерновую компанию» (ОЗК), где никто из сотрудников не пострадал. Терминалы ГК «Дело» в Новороссийске работают в штатном режиме после атаки беспилотников 25 ноября 2025 года.