Группа компаний «Дело» приостановила работу зернового терминала в Новороссийске

Группа компаний «Дело» объявила о приостановке операционной деятельности зернового терминала «КСК» в Новороссийске. Прекращается разгрузка автомобильного и железнодорожного транспорта, останавливается погрузка зерна на морские суда.

«Решение принято в целях обеспечения безопасности работников и инфраструктуры. О возобновлении работы компания сообщит дополнительно», — пояснили в компании причины приостановки работы терминала. Мощность терминала — до 10,5 млн т зерновых грузов в год.

12 августа Новороссийск подвергся атаке украинских беспилотников. Два зерновых терминала — «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (НКХП, входит в группу ОЗК) и «Новороссийский зерновой терминал» (НЗТ, входит в «Деметра-Холдинг») получил повреждения. По сообщению властей, 2 человека погибли, 19 пострадали.