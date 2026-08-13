VK впервые с 2022 года показала квартальную чистую прибыль
Темпы роста выручки холдинга VK (MOEX: VKCO) по итогам первого полугодия замедлились на 1% год к году — до 12%, до 81 млрд руб. Это следует из обобщенной финансовой консолидированной отчетности компании за первое полугодие 2026 года, с которой ознакомился «Ъ». При этом по сравнению с первым кварталом во втором квартале темпы роста выручки ускорились с 6% до 17%, до 43,5 млрд руб. Кроме того, VK за второй квартал заработала 328 млн руб. чистой прибыли — ранее компания получала квартальную чистую прибыль в третьем квартале 2022 года в размере 41,2 млрд руб. При этом чистый убыток за первое полугодие 2026 года снизился с 12,67 млрд до 3,85 млрд руб.
Темпы роста ключевого для VK направления «Социальные платформы и медиаконтент» также ускорились с 8% до 13% за период, до 57,3 млрд руб. Выручка от онлайн-рекламы по итогам полугодия выросла на 8% год к году, до 48,6 млрд руб. При этом рост «Экосистемных сервисов и прочих направлений» замедлился с 18% до 7%, до 13,7 млрд руб. Рост сегмента «Технологии для бизнеса», представленный VK Tech, замедлился с 48% до 35% год к году, до 9 млрд руб.
EBITDA за период выросла на 34% год к году и составила 14 млрд руб. Долговая нагрузка VK за полтора года сократилась более чем в три раза, говорят в компании. Так, чистый долг на конец первого полугодия уменьшился на 27%, до 60,2 млрд руб., по сравнению с концом 2025 года. Соотношение чистого долга к EBITDA за период 2026 года составило 2,3х по сравнению с 3,6х на конец 2025 года.
По итогам 2025 года темпы роста выручки холдинга VK снизились с 23% до 8%, составив 160 млрд руб., при этом сокращение темпов роста выручки также коснулось основного направления «Социальные платформы и медиаконтент», где показатель упал с 23% до 5%. Чистый долг холдинга снизился более чем в два раза, до 82 млрд руб., но финансовые расходы по процентам по кредитам и займам за 2025 год составили 23,25 млрд руб., что сопоставимо с годовой скорректированной EBITDA в 22,6 млрд руб.
VK Tech, технологическая вертикаль VK, в первом квартале 2026 года увеличила выручку на 58,9% год к году, до 4,3 млрд руб., при этом рекуррентная выручка выросла на 84,7%, составив 3,7 млрд руб. Рост обусловлен увеличением клиентской базы облачных сервисов и выручки от технической поддержки коробочных решений.
В декабре 2025 года генеральный директор VK Tech Павел Гонтарев подтвердил, что компания сохраняет планы по IPO, однако сроки размещения будут зависеть от рыночной конъюнктуры. Также он отметил, что VK Tech сохраняет нулевой долг и не нуждается в заимствованиях.