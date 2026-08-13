VK впервые с 2022 года показала квартальную чистую прибыль

Темпы роста выручки холдинга VK (MOEX: VKCO) по итогам первого полугодия замедлились на 1% год к году — до 12%, до 81 млрд руб. Это следует из обобщенной финансовой консолидированной отчетности компании за первое полугодие 2026 года, с которой ознакомился «Ъ». При этом по сравнению с первым кварталом во втором квартале темпы роста выручки ускорились с 6% до 17%, до 43,5 млрд руб. Кроме того, VK за второй квартал заработала 328 млн руб. чистой прибыли — ранее компания получала квартальную чистую прибыль в третьем квартале 2022 года в размере 41,2 млрд руб. При этом чистый убыток за первое полугодие 2026 года снизился с 12,67 млрд до 3,85 млрд руб.

Темпы роста ключевого для VK направления «Социальные платформы и медиаконтент» также ускорились с 8% до 13% за период, до 57,3 млрд руб. Выручка от онлайн-рекламы по итогам полугодия выросла на 8% год к году, до 48,6 млрд руб. При этом рост «Экосистемных сервисов и прочих направлений» замедлился с 18% до 7%, до 13,7 млрд руб. Рост сегмента «Технологии для бизнеса», представленный VK Tech, замедлился с 48% до 35% год к году, до 9 млрд руб.

EBITDA за период выросла на 34% год к году и составила 14 млрд руб. Долговая нагрузка VK за полтора года сократилась более чем в три раза, говорят в компании. Так, чистый долг на конец первого полугодия уменьшился на 27%, до 60,2 млрд руб., по сравнению с концом 2025 года. Соотношение чистого долга к EBITDA за период 2026 года составило 2,3х по сравнению с 3,6х на конец 2025 года.

Варвара Полонская