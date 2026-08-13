РСХБ утроил квартальную прибыль

Россельхозбанк по итогам первого полугодия 2026 года получил рекордные 48,6 млрд руб. чистой прибыли по МСФО, что на 23% больше, чем год назад, следует из сообщения банка. Наилучший результат банк показал во втором квартале — кредитная организация заработала 37 млрд руб., что в 3,2 раза выше результата января–марта.

Чистый процентный доход вырос на 23% год к году, до 83,8 млрд руб., маржа увеличилась с 2,6% до 3,1%. Кредитный портфель остался на уровне 4,3 трлн руб., при этом портфель АПК прибавил 3,7% (2,8 трлн руб.). Розничный портфель сократился до 473 млрд руб. из-за снижения ипотеки.

Доля проблемных кредитов упала с 2,8% до 2%. Банк восстановил резервы на 10,7 млрд руб. против 2,5 млрд годом ранее. Средства юрлиц выросли на 11,9%, до 2,3 трлн руб. Депозиты физлиц снизились на 10% (2,1 трлн руб.). Активы сократились на 5,9% — до 5,6 трлн руб. Капитал увеличился на 12,3%, до 430,8 млрд руб.