Следствие вернулось к ИВЛ

“Ъ” стало известно, что именно подмосковная полиция вменяет в вину владельцу группы компаний «Феникс» Евгению Фридману, основателю рынка медицинского аутсорсинга — сдачи в аренду госбольницам машин скорой помощи вместе с водителями. Бизнесмену, которого заочно арестовал Тверской суд Москвы, инкриминируются поставки в подмосковные медучреждения в разгар пандемии в 2020 году аппаратов ИВЛ якобы не только по завышенным ценам, но и с отличными от записанных в контрактах техническими характеристиками. Нанесенный бюджету ущерб оценивается в 1,7 млрд. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Белицкий / Коммерсантъ Фото: Антон Белицкий / Коммерсантъ

По ходатайству ГСУ ГУ МВД по Московской области Тверской суд Москвы заочно арестовал владельца группы компаний «Феникс» Евгения Фридмана. Эта мера пресечения необходима следствию для того, чтобы направить материалы на предпринимателя в Интерпол для международного розыска. «Позицию суда понимаю, другого не ожидали, естественно не согласны. Будем дальше разбираться вместе со следствием в сути дела»,— сказал "Ъ" господин Фридман.

44-летний бизнесмен обвиняется в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Преступление фигурант, по версии следствия, совершил в самый разгар пандемии — весной 2020 года. Тогда ООО «Сомете», где господин Фридман являлся директором по развитию и отвечал за взаимодействие с госорганами, заключило 11 контрактов с дирекцией единого заказчика (ДЕЗ) министерства здравоохранения Московской области. В его рамках в медучреждения Подмосковья было поставлено 320 немецких и 200 корейских аппаратов ИВЛ почти на 1,7 млрд. руб. Правоохранители считают, что цена на них была завышена, а сами приборы отличались от предусмотренных в договорах образцов как визуально, так и по техническим характеристикам.

По данным “Ъ”, расследование этого уголовного дела было начато 22 июля 2024 года на основании материалов, поступивших из прокуратуры Московской области. Та, в свою очередь, опиралась на данные экспертизы, проведенной в ФГБУ ВНИИМТ Росздравнадзора, пришедшей к выводу, что корейские аппараты ИВЛ отличаются от тех, что должны были быть поставлены по контрактам, и «представляют непосредственную угрозу причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан при их применении».

Опасными для пациентов отличиями Росздравнадзор посчитал, например, увеличенный экран монитора до 15 дюймов вместо заявленных в документации 10 дюймов, большее количество режимов вентиляции легких и некоторые другие параметры.

В итоге получившим эти аппараты ИВЛ медучреждениям было предписано приостановить их использование, а проверкой обстоятельств заключения контрактов занялись правоохранительные органы.

При этом надо отметить, что уже в сентябре 2023 года ООО «Флогистон-Мед», уполномоченный представитель корейского производителя аппаратов ИВЛ, уведомило Росздравнадзор о проведении «корректирующих мероприятий» в документации. Таким образом, основным оказался вопрос ценообразования поставленной ООО «Сомете» медтехники. В итоге следствие пришло к выводу, что господин «Фридман и неустановленные лица» для обмана заказчика и увеличения стоимости поставленных аппаратов ИВЛ использовали цепочку фирм-посредников. В результате продаваемый ООО «Флогистон-Мед» за 1,4 млн руб. прибор обошелся заказчику в 3,075 млн руб. Аналогичные завышения произошли, как считают следователи, и с закупкой немецких аппаратов ИВЛ. Но в этом случае никаких проблем с документацией не было и их использование не приостанавливалось.

Сам Евгений Фридман заявил “Ъ”, что не знал об уголовном преследовании до июня 2025 года. «Тогда же я уехал за границу, решив, что свою невиновность лучше доказывать, находясь на свободе. В августе того же года меня объявили в федеральный розыск»,— отмечает бизнесмен.

Заключение контрактов с подмосковным минздравом господин Фридман описывает следующим образом. «Март 2020 года, в России началась пандемия. Все регионы ищут аппараты ИВЛ. Соответствующие запросы поступают в сотни компаний, в том числе и нашу, от ДЕЗ подмосковного минздрава. Практически ни у кого из уполномоченных представителей зарубежных производителей в свободной продаже приборов нет — все поставки зарезервированы компаниями, с которыми они работают. Либо нужно было делать предоплату и ждать несколько месяцев, а может быть и год, что в тех условиях было недопустимо»,— отметил фигурант. По его словам, аппараты ИВЛ корейской фирмы удалось купить у АО «Фармадис» за 2,8 млн руб. Оно же приобретало их не напрямую за 1,4 млн руб., а лишь через цепочку из двух посредников. Заказчику же «Сомете» выставила коммерческое предложение с наценкой всего 12%, то есть по цене 3,075 млн. «ДЕЗ его одобрила, а если не устраивало, вполне могла отказаться,— пояснил Евгений Фридман.— Что же касается немецких аппаратов ИВЛ, то это стало скорее исключением из правил — их нам удалось купить у поставщика напрямую и продать заказчику с вполне допустимой на этом рынке наценкой в 35%. Так что если у следствия и есть какие-то вопросы, то задавать их надо скорее заказчику, а не поставщику».

Олег Рубникович