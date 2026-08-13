В Дагестане задержали водителя судна и ИП после гибели туристки из Ижевска

В Дагестане задержали водителя судна и организатора перевозок после гибели 60-летней туристки из Ижевска в результате опрокидывания катера на реке Сулак. Первому инкриминируют нарушение правил безопасности движения (ст. 263 УК), второму — оказание небезопасных услуг (ст. 238 УК). Об этом сообщает Западное межрегиональное СУТ СКР.

По данным следствия, 47-летний индивидуальный предприниматель организовывал платные экскурсии на катере. Судоводителем при этом был 58-летний мужчина, не имеющий права на управление водным транспортом.

Днем 12 августа водитель катера нарушил скоростной режим и допустил столкновение судна со скалой, в результате чего транспорт, в котором находилось девять туристов, перевернулся. Одна из них — жительница Ижевска — утонула.

Следователи осмотрели место происшествия. Устанавливаются обстоятельства происшедшего. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения фигурантам.