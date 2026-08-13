60-летняя туристка из Ижевска утонула во время экскурсии на катере в Дагестане

60-летняя туристка из Ижевска погибла в результате опрокидывания катера на реке Сулак в Дагестане. Об этом пишет Telegram-канал «112». По данным ГУ МЧС по РД, восемь человек получили медпомощь. Госпитализированных нет.

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Как установили в Западном МСУТ СКР, днем 12 августа маломерное судно с пассажирами в ходе экскурсии столкнулось со скалой. В результате плавсредство опрокинулось и затонуло. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности (ст. 263 УК, до пяти лет лишения свободы).