Украшения не на вес золота
Почему падает спрос на ювелирные изделия
Ювелиры стали делать меньше золотых украшений. За первое полугодие они выпустили чуть больше 18 млн штук изделий. Это почти на 12% меньше год к году, подсчитали «Известия» на основе данных Федеральной пробирной палаты. В расчетах учитывается как российское производство, так и импорт.
Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ
Эксперты связывают это с падением спроса, который в свою очередь очень зависит от стоимости украшений, говорит исполнительный директор «Гильдии ювелиров России» Владимир Збойков:
«С января по апрель золото очень сильно подорожало. С учетом того, что покупательная способность населения падает, спрос, естественно, сократился именно из-за цены. Ювелиры пошли на разные меры: практически вдвое сократили средний вес золотых изделий — сейчас он составляет менее 1 г. Все чаще изделия делают пустотелыми. При этом, если оценивать падение ввода в оборот золотых изделий в первом полугодии по сравнению с первым полугодием 2025 года, оно гораздо больше — 54%.
Какие еще инструменты оптимизации производства используют ювелиры? Ситуация очень тяжелая. Все стараются сохранить свою долю рынка. У нас население не привыкло к ювелирным изделиям с более низкими пробами, как, например, в Европе. Россияне привыкли к пробе «585» — это наш российский стандарт. Поэтому ювелиры стараются не снижать пробу и по возможности просто уменьшать цену. Все большая часть населения выбирает изделия из серебра, поскольку оно дешевле».
1 г золота за последний год подорожал почти на 20%, а серебра - на 45%, следует из данных Центробанка. Ювелиры вынуждены сокращать закупки драгметалла и переходить на альтернативные материалы, но и это слабо помогает бизнесу. Ситуация близка к катастрофической, говорит производитель украшений, эксперт по бриллиантам Вячеслав Манукьян:
«Приходится выкручиваться разными способами: либо сокращать производство, либо переходить на более дешевые искусственные, в том числе лабораторно выращенные, камни, либо делать пустотелые цепи, серьги и кольца. К сожалению, приходится сокращать персонал, закупки, производство и сбыт. Оборудование простаивает. Нужно как-то выживать, чтобы не закрыться совсем. Возможно, дело просто в сезонности: летом люди разъехались. Сейчас, в сентябре, они вернутся, и спрос, может быть, выровняется. Опять же, рубль ослабевает, доллар дорожает — возможно, это тоже влияет. Может быть, часть спроса перетекает в автомобили».
Спад интереса к ювелирным изделиям эксперты фиксировали еще с начала года. Падение продаж оценивается примерно в 10%.