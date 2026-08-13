Украшения не на вес золота

Ювелиры стали делать меньше золотых украшений. За первое полугодие они выпустили чуть больше 18 млн штук изделий. Это почти на 12% меньше год к году, подсчитали «Известия» на основе данных Федеральной пробирной палаты. В расчетах учитывается как российское производство, так и импорт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Эксперты связывают это с падением спроса, который в свою очередь очень зависит от стоимости украшений, говорит исполнительный директор «Гильдии ювелиров России» Владимир Збойков:

«С января по апрель золото очень сильно подорожало. С учетом того, что покупательная способность населения падает, спрос, естественно, сократился именно из-за цены. Ювелиры пошли на разные меры: практически вдвое сократили средний вес золотых изделий — сейчас он составляет менее 1 г. Все чаще изделия делают пустотелыми. При этом, если оценивать падение ввода в оборот золотых изделий в первом полугодии по сравнению с первым полугодием 2025 года, оно гораздо больше — 54%.

Какие еще инструменты оптимизации производства используют ювелиры? Ситуация очень тяжелая. Все стараются сохранить свою долю рынка. У нас население не привыкло к ювелирным изделиям с более низкими пробами, как, например, в Европе. Россияне привыкли к пробе «585» — это наш российский стандарт. Поэтому ювелиры стараются не снижать пробу и по возможности просто уменьшать цену. Все большая часть населения выбирает изделия из серебра, поскольку оно дешевле».

1 г золота за последний год подорожал почти на 20%, а серебра - на 45%, следует из данных Центробанка. Ювелиры вынуждены сокращать закупки драгметалла и переходить на альтернативные материалы, но и это слабо помогает бизнесу. Ситуация близка к катастрофической, говорит производитель украшений, эксперт по бриллиантам Вячеслав Манукьян:

«Приходится выкручиваться разными способами: либо сокращать производство, либо переходить на более дешевые искусственные, в том числе лабораторно выращенные, камни, либо делать пустотелые цепи, серьги и кольца. К сожалению, приходится сокращать персонал, закупки, производство и сбыт. Оборудование простаивает. Нужно как-то выживать, чтобы не закрыться совсем. Возможно, дело просто в сезонности: летом люди разъехались. Сейчас, в сентябре, они вернутся, и спрос, может быть, выровняется. Опять же, рубль ослабевает, доллар дорожает — возможно, это тоже влияет. Может быть, часть спроса перетекает в автомобили».

Спад интереса к ювелирным изделиям эксперты фиксировали еще с начала года. Падение продаж оценивается примерно в 10%.

Светлана Белова