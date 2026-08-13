Украинец Забарный удалил из соцсетей фото «ПСЖ» без Матвея Сафонова

Защитник парижского «ПСЖ» и сборной Украины Илья Забарный удалил из своих социальных сетей публикацию с командным фото после победы в Суперкубке UEFA, на котором отсутствовал российский голкипер Матвей Сафонов.

Забарный, проведший встречу на скамейке запасных, опубликовал коллаж из двух групповых снимков команды с трофеем. При объединении кадров российский вратарь оказался за пределами изображения — на фото сохранились лишь фрагменты лица Сафонова. Позднее запись была удалена из аккаунта украинского футболиста.

12 августа «Пари Сен-Жермен» победил английскую «Астон Виллу» со счетом 2:1 в матче за Суперкубок UEFA. Матвей Сафонов вышел на игру в стартовом составе. Илья Забарный в этой игре на поле не появился.