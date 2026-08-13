Украинец Забарный удалил из соцсетей фото «ПСЖ» без Матвея Сафонова
Защитник парижского «ПСЖ» и сборной Украины Илья Забарный удалил из своих социальных сетей публикацию с командным фото после победы в Суперкубке UEFA, на котором отсутствовал российский голкипер Матвей Сафонов.
Забарный, проведший встречу на скамейке запасных, опубликовал коллаж из двух групповых снимков команды с трофеем. При объединении кадров российский вратарь оказался за пределами изображения — на фото сохранились лишь фрагменты лица Сафонова. Позднее запись была удалена из аккаунта украинского футболиста.
12 августа «Пари Сен-Жермен» победил английскую «Астон Виллу» со счетом 2:1 в матче за Суперкубок UEFA. Матвей Сафонов вышел на игру в стартовом составе. Илья Забарный в этой игре на поле не появился.
Украинский центральный защитник Илья Забарный перешел в «Пари Сен-Жермен» из английского «Борнмута» в августе 2025 года, сумма трансфера составила €67 млн. В прошлом сезоне Забарный провел за «Борнмут» 39 матчей во всех турнирах, став одним из ключевых игроков клуба.
Российский голкипер Матвей Сафонов перешел в «Пари Сен-Жермен» из «Краснодара» летом 2024 года за €20 млн. К августу 2026 года Сафонов уже завоевал девять трофеев в составе ПСЖ, включая два чемпионата Франции, две Лиги чемпионов, два Суперкубка УЕФА, Кубок и Суперкубок Франции, а также Межконтинентальный кубок.
В декабре 2025 года Матвей Сафонов был признан лучшим игроком встречи в финале Межконтинентального кубка ФИФА 2025, где он отразил четыре пенальти подряд, что стало первым таким достижением в истории турниров под эгидой ФИФА.