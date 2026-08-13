Умерла британская актриса сериалов Шерил Холл

Британская актриса Шерил Холл умерла в возрасте 76 лет. Об этом в соцсети Х сообщил актер Робин Асквит, с которым актриса встречалась в 1970-х годах. Пост о смерти госпожи Холл был опубликован 12 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @Robin_Askwith Фото: @Robin_Askwith

Шерил Холл родилась в Лондоне в 1950 году. Впервые на телевидении она появилась в 1971 году в эпизоде сериала «В автобусах». В 1973 году она сыграла роль Ширны в эпизоде «Карнавал монстров» сериала «Доктор Кто». Одной из ярких ролей актрисы была роль Ширли Джонсон в ситкоме «Гражданин Смит». В 1980-х годах Шерил играла Сэди в полицейском драматическом сериале «Чисто английское убийство». Она также снималась в сериале «Жители Ист-Энда», комедиях «Смертные грехи великолепной семерки» и «Три за всех».

Помимо актерской деятельности, Шерил Холл занималась политикой, была активным членом Лейбористской партии. Она баллотировалась в парламент от Кентербери на всеобщих выборах 1997 года. Позднее состояла в Совете графства Кент.