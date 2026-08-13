Бензин в Нижегородской области подорожал на 14% за полгода

Бензин в Нижегородской области за полгода подорожал на 14%, следует из данных Нижегородстата. Средняя стоимость АИ-92 на нижегородских АЗС в июле 2026 года составила 68,71 руб. за литр с ростом на 13,5% к декабрю 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Литр АИ-95 в среднем стоил 75,06 руб., рост составил 14,6%. АИ-98 и выше подорожал на 9,4% — до 96,46 руб., дизель — на 9,8% (до 79,51 руб.).

Как писал «Ъ-Приволжье», в Нижегородской области действует ограничение продажи бензина по четным и нечетным дням в зависимости от номеров автомобилей. Однако, по данным правительства, система не соблюдается, и с 13 августа на заправках возобновится работа волонтеров.

Владимир Зубарев