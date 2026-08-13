Конкурс на бюджет в ведущих вузах Москвы достиг 200 человек на место

Средний конкурс вырос по итогам основной волны приема на бюджетные места в ведущие вузы Москвы в 2026 году. На некоторые направления он превышал 150 и даже 200 человек на место, сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

В МГУ им. М. В. Ломоносова на бюджет в этом году подали более 91 тыс. заявлений от 22,4 тыс. лиц. Всего зачислено по программам бакалавриата и специалитета 4,3 тыс. человек. «В этом году мы увидели рекордный интерес со стороны абитуриентов: количество поданных заявлений на бюджетные места увеличилось на 46%»,— рассказал агентству ректор Виктор Садовничий.

В Высшей школе экономики (ВШЭ) конкурс вырос до 44 человек на место. В Российском университете дружбы народов (РУДН) на одно место претендовали 22 человека.

Общий конкурс на программы бакалавриата и специалитета в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) вырос в 1,5 раза по сравнению с 2025 годом. На бюджет он составил 21 человек на место.

В Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ) средний конкурс составил 167 человек на место. Это на 22% выше показателя прошлого года. Высокий спрос сохраняется в Московском педагогическом государственном университете (МПГУ). На одно место претендовали в среднем сразу 71 человек.

В конце июля в Минобрнауки сообщили, что Москва и Санкт-Петербург возглавили список городов, вузы которых абитуриенты чаще всего выбирают для поступления в 2026 году. В первую пятерку также вошли Казань, Екатеринбург и Новосибирск, сообщили в Минобрнауки. В топ-10 попали Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Уфа, Краснодар и Томск.