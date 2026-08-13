В Челябинской области за сутки сбили пять пешеходов

За прошедшие сутки на территории Челябинской области зарегистрировано пять наездов на пешеходов. В трех случаях граждане получили серьезные травмы, сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по региону.

Первая авария произошла в Юрюзани. Поздним вечером 12 августа 40-летний водитель Lada Vesta сбил 53-летнего пешехода, который пересекал дорогу вне перехода. В поселке Красногорский Еманжелинского округа 54-летний водитель Renault Logan во время обгона наехал на 13-летнего мальчика, двигавшегося по краю проезжей части навстречу потоку. В Магнитогорске пострадал еще один 13-летний подросток. Его при съезде с дороги на прилегающую территорию сбил 24-летний местный житель на автомобиле Datsun. Мальчик двигался на обычном самокате через проезжую часть по ходу движения машины. В этом же городе 50-летний южноуралец на автомобиле Mazda наехал на 12-летнего пользователя электросамоката. Последний пересекал дорогу на зеленый сигнал светофора, не спешившись. Всех пострадавших госпитализировали в медицинские учреждения.

Виталина Ярховска