Польша не пригласила Украину на военный парад в Варшаве

Польские власти решили не приглашать представителей Украины на военный парад в Варшаве, передает ТАСС. Мероприятие состоится 15 августа и будет посвящено Дню вооруженных сил Польши.

В параде поучаствуют около 1,8 тыс. военнослужащих, более 300 единиц наземной техники и 60 летательных аппаратов. К мероприятию присоединятся военнослужащие США, Канады, Австралии, Литвы, Эстонии, Швеции и Румынии. Наибольшую группу составят французские военные. В то же время в Гдыне и Гданьске пройдет морской парад с участием свыше 20 кораблей.

Отношения между Варшавой и Киевом осложнены историческими разногласиями, главным образом из-за трагических событий Волынской резни 1943–1945 годов. В Польше эти события признаны геноцидом мирного населения. Ответственными за преступления в стране считают украинских националистов из ОУН-УПА (организация признана экстремистской и запрещена в России).