На терминале Gunvor Energy в порту Роттердама произошел взрыв

В порту Роттердама (Европорт) на территории терминала компании Gunvor Energy произошел взрыв. Погиб один человек, еще несколько пострадали. Для эвакуации пострадавших была задействована санитарная авиация, сообщает местный телеканал RTV Rijnmond со ссылкой на экстренные службы.

Инцидент произошел во время проведения ремонтных работ. Подрядная бригада производила отсоединение трубопроводов, в ходе которого, предположительно, и произошел взрыв. На одном из резервуаров для хранения топлива видны следы повреждений, характерные для взрывной волны.

Это не единственное происшествие сегодня в районе порта сегодня. Ранее в течение дня, по данным службы безопасности региона, фиксировались неполадки на соседних объектах:

на территории НПЗ Esso в районе Ботлек произошло внезапное отключение всех систем;

также поступали сообщения о сбоях в работе оборудования на соседней улице Мерсивей;

зафиксировано возгорание в трансформаторной будке на Маасвлакте.

В региональном управлении по чрезвычайным ситуациям отметили, что пока не видят прямой связи между взрывом в порту и техническими сбоями на других площадках.