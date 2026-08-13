Владимир Путин поздравил со 101-летием ветерана ВОВ Евгения Знаменского

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения ветерана Великой Отечественной войны Евгения Знаменского, которому исполнился 101 год. Глава государства поговорил с ним по телефону и направил телеграмму, сообщает пресс-служба Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Знаменский (в центре) на параде в честь 80-й годовщины победы в Великой отечественной войне, 9 мая 2025 года

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Евгений Знаменский (в центре) на параде в честь 80-й годовщины победы в Великой отечественной войне, 9 мая 2025 года

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«Спасибо Вам за ратный подвиг и трудовые свершения, за глубокое чувство сопричастности к судьбе Отечества, за вклад в патриотическое воспитание молодых поколений граждан России. Желаю доброго здоровья и всего наилучшего», — указано в телеграмме президента.

Евгений Знаменский родился 13 августа 1925 года в подмосковном Серпухове. До призыва в 1943 году работал в тылу: участвовал в обороне Москвы, тушил зажигательные бомбы и помогал сооружать противотанковые рвы. Боевой путь начал под Сталинградом и позднее участвовал в освобождении Украины, Белоруссии, Польши и штурме Берлина.