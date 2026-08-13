Прах актера Дмитрия Поднозова развеют над Россией

Прах российского актера, сооснователя Санкт-Петербургского драматического театра «Особняк» Дмитрия Поднозова не будет захоронен. Его развеют над Россией. Об этом сообщили ТАСС в окружении господина Поднозова.

Дмитрий Поднозов умер 20 июля в возрасте 64 лет. Причиной смерти стал рак. Церемония прощания прошла 25 июля в театре «Особняк», затем состоялась кремация. По словам собеседника ТАСС, прах актера развеют «на островах». Точное место не уточняется.

Театр «Особняк» был основан в 1989 году. Дмитрий Поднозов занимался художественным руководством, а также исполнял роли в постановках театра по произведениям Федора Достоевского, Фридриха Ницше, Карла Густава Юнга и других авторов. Известен по ролям в фильмах и сериалах «Тайны следствия», «Мажор», «Духless 2», «Ледокол», «Среда обитания» и других.