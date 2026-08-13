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В Москве создан штаб по наблюдению за выборами

На сегодняшнем заседании Общественной палаты (ОП) Москвы было решено создать общественный штаб по наблюдению за выборами в столице. Руководителем штаба избран председатель ОП Вадим Ковалев. Он возглавлял штаб по наблюдению на выборах мэра Москвы, президента России и депутатов Мосгордумы.

Замруководителя штаба по юридическим вопросам выбран зампред ОП Виктор Блажеев. В числе других назначений:

  • заместитель по информационному сопровождению — Виталий Терентьев;
  • руководитель видеоцентра и контакт-центра штаба — Вадим Бреев;
  • руководитель группы разбора нарушений — Алексей Кошель;
  • руководитель группы мобильного реагирования — Максим Буре;
  • куратор работы штаба по округам — Инесса Пученкова.

Господин Ковалев назвал основной задачей штаба «обеспечение максимальной открытости и прозрачности процесса голосования». Для этого в штабе начали набор наблюдателей. Стать наблюдателем может любой совершеннолетний россиянин, «обладающий активным избирательным правом», сообщили в пресс-службе ОП.

Выборы депутатов Госдумы пройдут в России 18–20 сентября. ЦИК зарегистрировал кандидатов от 11 политических партий. Будут избраны 450 депутатов: 225 — по федеральным партийным спискам, столько же — по одномандатным округам. ЦИК принял решение о проведении электронного голосования в Москве.

Подробности — в материале «Ъ» «Цифровые мои москвичи».

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