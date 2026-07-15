Цифровые мои москвичи

Москва на выборах в Госдуму проголосует электронно, хотя и бумажных бюллетеней хватит на всех желающих, сообщили 15 июля на заседании в Центризбиркоме. Кроме того, гости столицы смогут поучаствовать в губернаторских выборах. В самих регионах на труднодоступные участки будут отправлять БПЛА — комиссия уже приступила к созданию базы доступных аппаратов, сообщила председатель Элла Памфилова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проголосовать электронно на выборах в Москве можно будет разными способами

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Проголосовать электронно на выборах в Москве можно будет разными способами

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

ЦИК принял решение о проведении электронного голосования в Москве на выборах в Госдуму. Речь идет об использовании наряду с дистанционным электронным голосованием (ДЭГ) терминалов электронного голосования (ТЭГ) непосредственно на участках. Эти аппараты впервые появились на выборах мэра в 2023 году и массово применялись на выборах в Мосгордуму в 2024-м (комплексы тогда стояли на 1,4 тыс. участков). Тем не менее право принимать решение о проведении электронного голосования принадлежит исключительно ЦИКу, либо он должен дать соответствующее поручение региональной комиссии, напомнил зампред комиссии Николай Булаев.

При наличии электронных списков избирателей ТЭГи позволяют жителям Москвы голосовать на любом участке города, продолжил господин Булаев.

Кроме того, воспользоваться этими комплексами смогут гости столицы, заранее подавшие заявление о голосовании через систему «Мобильный избиратель»,— правда, проголосовать они смогут только по федеральному округу.

Наконец, находящиеся в Москве жители Мордовии, Тувы, Брянской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областей смогут проголосовать на выборах своих губернаторов.

И если раньше через «Мобильный избиратель» можно было заявиться только на определенный участок, то теперь благодаря электронному реестру гости столицы смогут голосовать на любом.

Такие нововведения значительно расширяют возможности реализации активного избирательного права, заявил Николай Булаев.

Согласно утвержденному ЦИКом порядку подведения итогов электронного голосования, его результаты будут учитываться вместе с результатами ДЭГ. Перечень участков, на которых будет проводиться электронное голосование, а также порядок подсчета голосов предстоит утвердить Мосгоризбиркому.

Член ЦИКа Евгений Колюшин выразил обеспокоенность тем, что в разработанном документе отсутствует указание на обязанность комиссии обеспечить возможность голосования традиционным способом. Московская технология отличается тем, что избиратель расписывается за получение электронного бюллетеня на специальном мониторе еще до подхода к терминалу, напомнил он. Сможет ли после этого человек передумать и получить бумажный — большой вопрос, ответ на который должен дать ЦИК, настаивал господин Колюшин.

Член ЦИКа Николай Левичев предположил, что может возникнуть беспрецедентная ситуация, когда иногородние жители запишутся для электронного голосования на губернаторских выборах, но при этом будут иметь право потребовать бумажный бюллетень для голосования по федеральному округу на выборах в Госдуму. Порядок голосования, который предстоит разработать Мосгоризбиркому, должен это учитывать, тем более что первый опыт применения электронного голосования в Москве не обошелся без «инцидентов», напомнил господин Левичев.

Очень важно, чтобы бумажных бюллетеней хватило не только для москвичей, но и для приезжих, если они захотят их получить, поддержала коллег председатель ЦИКа Элла Памфилова.

«Пожелания Центральной избирательной комиссии для нас практически закон»,— отреагировала глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. Она заверила, что проблем с получением бумажных бюллетеней не будет, а также напомнила, что в прошлом году в Москве работали 14 экстерриториальных избирательных участков, где на губернаторских выборах могли проголосовать жители 19 регионов. Полученный опыт и устранение «небольших шероховатостей» позволили усовершенствовать возможности столичной платформы, добавила госпожа Кириллова.

Также ЦИК утвердил рекомендации по организации голосования на участках, образованных в труднодоступных местностях (имеются в 36 регионах): там оно может быть проведено досрочно. Кроме того, предусматривается возможность передачи избирательных документов при помощи БПЛА или безэкипажных катеров. ЦИК не собирается закупать собственные беспилотники, но анализирует возможности крупных компаний, располагающих подобной техникой, и намерен воспользоваться их поддержкой, сообщила госпожа Памфилова. По ее словам, сейчас ЦИК занят созданием базы доступных аппаратов.

Анастасия Корня