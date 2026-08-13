Китай отклонил призыв США уведомлять о ракетных пусках за 24 часа

Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь назвал совместное заявление 41 страны, сделанное на проходящей в Женеве под эгидой ООН Конференции по разоружению, «продиктованным исключительно политическими соображениями» и свидетельством «лицемерия и двойных стандартов». Пекин, как отметил он далее, «призывает соответствующие страны прекратить злоупотребление многосторонними механизмами контроля над вооружениями, отказаться от иррациональной конфронтации в пользу искреннего диалога и создать условия, необходимые для развития диалога и обменов в сфере контроля над вооружениями».

Таков был ответ на обнародованное 11 августа заявление, подписанное США, Британией, Южной Кореей, Японией, Австралией и 36 другими странами, в котором они призвали все государства, особенно те, которые обладают ядерным оружием и осуществляют пуски межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и ракет-носителей космических аппаратов, уведомлять о таких пусках не менее чем за 24 часа.

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