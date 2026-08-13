Запускаю без предупреждения

Китай отклонил призыв США и еще 40 стран взять на себя постоянное обязательство за 24 часа уведомлять о ракетных пусках. К подобному призыву эти страны подтолкнули недавние испытания китайской баллистической ракеты в Тихом океане, вызвавшие обеспокоенность у Вашингтона и его региональных партнеров. Эксперты связывают позицию США со стремлением получить разведданные о китайских ракетах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Li Xiangchao / Xinhua / AP Фото: Li Xiangchao / Xinhua / AP

Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь назвал совместное заявление 41 страны, сделанное на проходящей в Женеве под эгидой ООН Конференции по разоружению, «продиктованным исключительно политическими соображениями» и свидетельством «лицемерия и двойных стандартов». Пекин, как отметил он далее, «призывает соответствующие страны прекратить злоупотребление многосторонними механизмами контроля над вооружениями, отказаться от иррациональной конфронтации в пользу искреннего диалога и создать условия, необходимые для развития диалога и обменов в сфере контроля над вооружениями».

Таков был ответ на обнародованное 11 августа заявление, подписанное США, Британией, Южной Кореей, Японией, Австралией и 36 другими странами, в котором они призвали все государства, особенно те, которые обладают ядерным оружием и осуществляют пуски межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и ракет-носителей космических аппаратов, уведомлять о таких пусках не менее чем за 24 часа.

«Уведомления должны содержать такие сведения, как тип баллистической ракеты или ракеты-носителя, планируемый временной интервал пуска, район пуска и планируемое направление полета. Странам также следует в соответствии с международными стандартами заблаговременно и четко оповещать летчиков и моряков в целях снижения рисков, в том числе в районах предполагаемого падения или посадки»,— говорится в заявлении.

По мнению инициаторов призыва, соблюдение этих мер «снизило бы риск неверной оценки ситуации, укрепило бы доверие и свидетельствовало бы о приверженности всех сторон делу обеспечения безопасности».

Поводом для принятия этого заявления, как прямо сказано в его тексте, стали «недавние пуски ракет в Тихоокеанском регионе», которые авторы призыва сочли «опасными и нарушающими мир в близлежащих странах», поскольку страна, проводившая их, якобы недостаточно заблаговременно уведомила других о своих планах.

Речь идет о состоявшемся 6 июля испытательном пуске БРПЛ (JL-2 или JL-3), произведенном Китаем (ракета пролетела более 7 тыс. км из акватории Южно-Китайского моря в Тихий океан). Китайские власти подчеркнули, что испытание не было направлено против какого-либо государства или конкретной цели и что запуск соответствовал международному праву. Постпред Китая по вопросам разоружения Ли Чжицзян 11 августа заявил на Конференции по разоружению, что в данном конкретном случае Китай заранее уведомил США и другие страны и принял меры, чтобы гарантировать, что испытание ракеты не нанесет ущерба интересам ни одной из стран.

Как пояснил в беседе с “Ъ” научный сотрудник сектора стратегического анализа и прогноза ИМЭМО РАН Александр Ермаков, обеспокоенность ряда стран региона испытательным пуском БРПЛ связана с районом падения боеголовки. «Имитация боевого блока китайской ракеты совершила приводнение к северо-востоку от побережья Австралии, что вызвало немалый переполох среди стран региона, чем и воспользовались американцы, чтобы сплотить союзников перед лицом китайской угрозы»,— сказал он.

США уже не первый год продвигают идею создания многостороннего режима уведомлений о баллистических ракетных пусках. В июне 2023 года, к примеру, к этому призывал тогдашний советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, предложивший начать со стран ядерной «пятерки». Однако из-за напряженных отношений между этими странами (помимо России, в «пятерку» входят США, Китай, Франция и Британия) из этой инициативы ничего не вышло.

Теперь же США и их союзники, судя по всему, решили сделать ставку на давление через обвинения в нарушении международного права.

В заявлении 41 государства содержится отсылка к Гаагскому кодексу поведения против распространения баллистических ракет (принят в 2002 году, подписан 145 странами, включая Россию), предусматривающему предварительные уведомления о пусках не менее чем за 24 часа для участников кодекса. Это не юридически обязывающий договор в рамках международного права, а политическая инициатива, направленная на укрепление доверия и транспарентности между государствами в ракетной сфере. Китай кодекс по ряду причин не подписал, а значит, соответствующими политическими обязательствами не связан.

Вашингтон устроило бы и двустороннее соглашение с Пекином по взаимному уведомлению о ракетных пусках. Благо примеры таких документов в международной практике имеются: Россия и Китай заключили аналогичное соглашение в 2009 году и продлили его до 2030 года. Однако в случае с США Пекин последовательно отвергает эту опцию, настаивая на своем праве определять формат и степень открытости исходя из собственных национальных интересов, а не внешнего давления.

По мнению Алексея Арбатова, директора Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, США стремятся получить максимум информации о технических характеристиках китайских МБР «до того, как они будут развернуты в достаточно большом количестве». Уведомление о пусках как раз и позволяет собрать такие данные.

Как добавил господин Ермаков, «если Китай все же даст согласие на предупреждение о ракетных пусках, американцы получат возможность заранее планировать вылеты своих самолетов радиотехнической разведки, как они это делают при наблюдении за российскими ракетными испытаниями».

Андрей Смирнов, Елена Черненко