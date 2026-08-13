Актеры сериала «Война и мир» Урсуляка худеют, учатся ездить верхом и говорить по-французски

Историческая достоверность при работе над экранизацией «Войны и мира» очень важна, считает режиссер Сергей Урсуляк. В интервью «Ъ» он рассказал, что на съемках присутствует один из крупнейших специалистов по эпохе — началу XIX века.

«Как одеты, как раздеты, какие рода войск могли быть, а какие не могли, кто какие команды отдавал — у нас все серьезно»,— сказал Сергей Урсуляк.

Господин Урсуляк считает, что актеры не должны воспринимать съемки в экранизации романа Льва Толстого чем-то обыденным. «Нет, я ждал и очень хотел увидеть испуг на лице артистов. Чтобы они до того, как приступили к роли, что-то с собой сделали»,— отметил он.

Режиссер рассказал, что артисты изучают французский и верховую езду, а некоторые сбрасывают или набирают вес. Подход к заслуженным артистам у него тоже строгий, заверил он. В проекте снимаются Сергей Маковецкий, Анна Михалкова, Алексей Серебряков, Михаил Пореченков, Светлана Крючкова.

Подробнее — в интервью Сергея Урсуляка «Ъ».