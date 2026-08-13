Актеры сериала «Война и мир» Урсуляка худеют, учатся ездить верхом и говорить по-французски
Историческая достоверность при работе над экранизацией «Войны и мира» очень важна, считает режиссер Сергей Урсуляк. В интервью «Ъ» он рассказал, что на съемках присутствует один из крупнейших специалистов по эпохе — началу XIX века.
«Как одеты, как раздеты, какие рода войск могли быть, а какие не могли, кто какие команды отдавал — у нас все серьезно»,— сказал Сергей Урсуляк.
Господин Урсуляк считает, что актеры не должны воспринимать съемки в экранизации романа Льва Толстого чем-то обыденным. «Нет, я ждал и очень хотел увидеть испуг на лице артистов. Чтобы они до того, как приступили к роли, что-то с собой сделали»,— отметил он.
Режиссер рассказал, что артисты изучают французский и верховую езду, а некоторые сбрасывают или набирают вес. Подход к заслуженным артистам у него тоже строгий, заверил он. В проекте снимаются Сергей Маковецкий, Анна Михалкова, Алексей Серебряков, Михаил Пореченков, Светлана Крючкова.
Подробнее — в интервью Сергея Урсуляка «Ъ».
Режиссер Сергей Урсуляк начал съемки своей многосерийной экранизации романа Льва Толстого «Война и мир» в июле 2026 года. Господин Урсуляк с 2023 года является президентом фестиваля российского кино «Окно в Европу», который в 2026 году прошел в Выборге в 34-й раз. Он считает, что подобные знаковые произведения должны иметь множество экранизаций, так как это часть культурного кода нации, и отмечает, что французы, например, регулярно экранизируют «Отверженных».
По словам Сергея Урсуляка, его проект не конкурирует с полнометражным фильмом Сарика Андреасяна по «Войне и миру», премьера которого запланирована на февраль 2027 года. Режиссер полагает, что картины принципиально различаются по замыслу и целевой аудитории. Ранее, в 2025 году, сообщалось, что в Санкт-Петербурге из-за съемок фильма Сарика Андреасяна «Война и мир» перекроют движение по ряду улиц, что вызвало дорожные ограничения.