Экспорт молочной продукции из Удмуртии в другие страны вырос на 26% за год

7 тыс. т молочной продукции вывезли из Удмуртии с 1 января по 6 августа. Это на 26,4% больше показателей предыдущего года (тогда экспортировали 5,5 тыс. т). Об этом сообщает управление Россельхознадзора по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Продукцию поставляют в Китай, Египет, Тунис, Узбекистан, Афганистан, Туркменистан и Азербайджан. 6 августа специалисты ведомства проконтролировали отправку 75 т продукции. В ходе проверки ее признали безопасной.

Напомним, за год на 32% вырос экспорт поддонов из осины и березы из Удмуртии в Египет.