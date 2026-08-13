Задержанная за убийство военнослужащего в Севастополе отказалась раскаиваться
В Севастополе задержали девушку, подозреваемую в убийстве российского военнослужащего. Ее доставили на допрос, заявил губернатор Михаил Развожаев.
«Исполнительница — 1994 года рождения — уже дает показания. Следствие установило, что действовала она по заданию украинских спецслужб, — сообщил чиновник, — и в содеянном не раскаивается».
По его словам, поймать подозреваемую помогли горожане. Господин Развожаев поблагодарил граждан: «Именно ваша бдительность, неравнодушие и смелость помогли силовикам быстро задержать ее».
По данным Telegram-канала Mash, задержанная — ученый-биолог. В июле 2025 года ее штрафовали по статье о дискредитации ВС РФ. Канал утверждает, что после убийства военнослужащего она планировала вылететь за границу из Сочи.
О покушении на военнослужащего сегодня сообщили в региональном управлении ФСБ. Мужчина погиб при взрыве бомбы.
В июле 2026 года в Крыму были арестованы две местные жительницы, которых обвиняют в работе на украинские спецслужбы, одна из них, по утверждениям ФСБ, оказалась соучастницей подрыва автомобиля высокопоставленного военнослужащего в Севастополе. В ноябре 2024 года в Севастополе уже погиб капитан первого ранга Валерий Транковский, начальник штаба Азовского военно-морского района Крымской военно-морской базы ЧФ РФ, когда его автомобиль был взорван на улице Шевченко. Следственные органы тогда возбудили уголовное дело по статьям о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ.
Губернатор Михаил Развожаев ранее неоднократно призывал местных жителей к бдительности и благодарил правоохранительные органы за системную работу. В сентябре 2025 года он поблагодарил правоохранителей после задержания 45-летней жительницы Севастополя, шеф-повара одного из заведений общепита, которую обвинили в госизмене. ФСБ тогда сообщила, что женщина планировала отравить участников СВО и собирала данные о дислокации и перемещениях российских войск, которые потом использовались ВСУ для планирования ракетных атак. Он также рекомендовал сообщать о подозрительных лицах и предметах в чат-бот «Оборона Севастополя» в Telegram.
Михаил Развожаев регулярно информирует о ситуации в городе, связанной с военными действиями. Например, 1 декабря 2025 года губернатор сообщал, что 15-летняя девочка, пострадавшая при атаке ВСУ на Севастополь, находится в крайне тяжелом состоянии, и ее могут отправить на лечение в Москву.