Задержанная за убийство военнослужащего в Севастополе отказалась раскаиваться

В Севастополе задержали девушку, подозреваемую в убийстве российского военнослужащего. Ее доставили на допрос, заявил губернатор Михаил Развожаев.

«Исполнительница — 1994 года рождения — уже дает показания. Следствие установило, что действовала она по заданию украинских спецслужб, — сообщил чиновник, — и в содеянном не раскаивается».

По его словам, поймать подозреваемую помогли горожане. Господин Развожаев поблагодарил граждан: «Именно ваша бдительность, неравнодушие и смелость помогли силовикам быстро задержать ее».

По данным Telegram-канала Mash, задержанная — ученый-биолог. В июле 2025 года ее штрафовали по статье о дискредитации ВС РФ. Канал утверждает, что после убийства военнослужащего она планировала вылететь за границу из Сочи.

О покушении на военнослужащего сегодня сообщили в региональном управлении ФСБ. Мужчина погиб при взрыве бомбы.

Никита Черненко